Казахстан, Кыргызстан, Грузия и Армения резко ужесточили контроль за поставками в Россию подсанкционных товаров 27.06.2025, 10:40

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Российские компании столкнулись с новыми проблемами.

Российские компании столкнулся с резким увеличением сроков поставки товаров из стран СНГ из-за ужесточения таможенных проверок, рассказали «Известиям» представители бизнеса. По словам коммерческого директора «Импая Рус» Алексея Разумовского, контроль за пропуском товаров усилили в Казахстане, Кыргызстане, Грузии и Армении, а без задержек сейчас работает только Беларусь. Сильнее всего увеличились сроки доставки через Казахстан — если раньше товары из страны приходили через 10–30 дней, то теперь они идут по полтора месяца, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, пишет The Moscow Times.

По словам владельца «Альянс Тракс» Алексея Иванова, в первую очередь задержки касаются поставок электроники, но выборочно затрагивают и другие категории товаров, в том числе автокомпоненты и комплектующие. Усиленный контроль также распространился на продукцию двойного назначения, добавила коммерческий директор Novasmart Ольга Шоалл. «Особое внимание сейчас уделяется технологической продукции — в условиях дефицита серверов и вычислительной инфраструктуры такие товары могут использоваться и в гражданских, и в военных целях. Поэтому за ними особенно следят. А вот брендовые вещи вроде сумок Gucci или Louis Vuitton как проходили, так и проходят», — подтвердил Разумовский.

Усиление таможенного контроля со стороны стран СНГ происходит на фоне давления западных санкций, роста транзитных потоков (в среднем на 30% в 2024 году), а также борьбы с серыми схемами импорта, отметила Шоалл. Российский бизнес уже начал рассматривать альтернативные каналы поставки товаров, однако все они сопряжены с новыми логистическими и юридическими издержками, говорит Чернов. В частности, в качестве потенциальных транзитных узлов выделяют Узбекистан и Туркменистан. При необходимости также возможна поставка товаров через Монголию, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Между тем задержки на таможне «дружественных» стран могут вызвать временный дефицит в отдельных нишах, особенно в сегменте электроники и автокомпонентов. Это приведет к росту цен для потребителей примерно на 10%, говорит Иванов из «Альянс Тракс». Совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов добавил, что перевозчики теряют до 20 тыс. руб. в сутки из-за простоев на границе. По его словам, за первые пять месяцев текущего года стоимость логистики выросла на 25% в годовом выражении. Подобные проблемы с транзитом через «дружественные» страны уже возникали в 2022 году, но были быстро решены, напомнила Анастасия Прикладова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Она выразила надежду, что и в этот раз ситуация стабилизируется по схожему сценарию.

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