Россия отказала Лукашенко
- 27.06.2025, 10:42
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Льготных цен на нефть не будет.
Беларусь и Россия пока не договорились о формуле ценообразования на нефть и газ, сообщил госсекретарь «союзного государства» Сергей Глазьев. Не сказать, чтобы это стало сюрпризом. Лукашенко просит у Москвы особые, льготные цены на нефть уже полтора десятка лет. Но пока так и не выпросил, пишет planbmedia.io.
«Вопрос еще до конца не решен. Но здесь на двухсторонней основе правительство вместе с корпорациями находят всегда решение. Эти решения, может быть, носят не всегда долгосрочный характер, но они позволяют, во всяком случае, видеть перспективу на текущий и на будущий годы», — сказал Глазьев на Евразийском экономическом форуме, который проходит в Минске.
И ведь не соврал про перспективы. Формулу ценообразования на энергоносители, которая должна дать белорусским НПЗ льготные цены на нефть, Лукашенко обсуждает с российскими властями с 2008 года. И каждый раз до принятия окончательного решения остается всего ничего. Но каждый раз что-то не получается.
«В последний раз должны были принять решение в прошлом году», — сказал Глазьев.
На самом деле, в самый последний раз об окончательном решении ценового вопроса Лукашенко объявил в марте. Выступая в российском Совете Федерации, он сказал, что попросил Путина сделать так, чтобы белорусские заводы «не были убыточными».
Потому что у самого Лукашенко это почему-то не получается. При всей уникальности белорусской модели. В прошлом году «Нафтан» и Мозырский НПЗ своими убытками обвалили показатели целым районам. В этом году лучше не стало.
Белорусские НПЗ подвело падение мировых цен на нефть. Потому что вместе с нефтью дешевеют продукты ее переработки. Так что, учитывая дорогую и сложную логистику, доходы экспорта белорусского топлива перестают покрывать расходы на его перевозки. Потому что возить слишком далеко и дорого.
Война на Ближнем Востоке, которая в моменте подтолкнула цены на нефть вверх, радовала белорусские власти недолго. С момента объявления перемирия цены опять упали и их перспективы белорусские власти не радуют. Оптимистичный прогноз состоит в том, что цена нефти сорта Brent упадет до 60 долларов за баррель. А это не та цена, при которой белорусские заводы смогут порадовать власти своими прибылями.
Тем более, что другие заводы прибылями давно не радуют. Белорусский экспорт в Россию обвалился так, что его показателям не помогает даже укрепление российского рубля. А на рынках дальней дуги, при всех достижениях белорусского импортозамещения, спросом пользуются только калийные удобрения, и произведенное из дешевой российской нефти белорусское топливо.
Так что, если раньше вопрос о льготной нефти был просто животрепещущим, то теперь он начал животрепетать особенно интенсивно.