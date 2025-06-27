закрыть
27 июня 2025, пятница, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия отказала Лукашенко

  • 27.06.2025, 10:42
  • 1,950
Россия отказала Лукашенко

Льготных цен на нефть не будет.

Беларусь и Россия пока не договорились о формуле ценообразования на нефть и газ, сообщил госсекретарь «союзного государства» Сергей Глазьев. Не сказать, чтобы это стало сюрпризом. Лукашенко просит у Москвы особые, льготные цены на нефть уже полтора десятка лет. Но пока так и не выпросил, пишет planbmedia.io.

«Вопрос еще до конца не решен. Но здесь на двухсторонней основе правительство вместе с корпорациями находят всегда решение. Эти решения, может быть, носят не всегда долгосрочный характер, но они позволяют, во всяком случае, видеть перспективу на текущий и на будущий годы», — сказал Глазьев на Евразийском экономическом форуме, который проходит в Минске.

И ведь не соврал про перспективы. Формулу ценообразования на энергоносители, которая должна дать белорусским НПЗ льготные цены на нефть, Лукашенко обсуждает с российскими властями с 2008 года. И каждый раз до принятия окончательного решения остается всего ничего. Но каждый раз что-то не получается.

«В последний раз должны были принять решение в прошлом году», — сказал Глазьев.

На самом деле, в самый последний раз об окончательном решении ценового вопроса Лукашенко объявил в марте. Выступая в российском Совете Федерации, он сказал, что попросил Путина сделать так, чтобы белорусские заводы «не были убыточными».

Потому что у самого Лукашенко это почему-то не получается. При всей уникальности белорусской модели. В прошлом году «Нафтан» и Мозырский НПЗ своими убытками обвалили показатели целым районам. В этом году лучше не стало.

Белорусские НПЗ подвело падение мировых цен на нефть. Потому что вместе с нефтью дешевеют продукты ее переработки. Так что, учитывая дорогую и сложную логистику, доходы экспорта белорусского топлива перестают покрывать расходы на его перевозки. Потому что возить слишком далеко и дорого.

Война на Ближнем Востоке, которая в моменте подтолкнула цены на нефть вверх, радовала белорусские власти недолго. С момента объявления перемирия цены опять упали и их перспективы белорусские власти не радуют. Оптимистичный прогноз состоит в том, что цена нефти сорта Brent упадет до 60 долларов за баррель. А это не та цена, при которой белорусские заводы смогут порадовать власти своими прибылями.

Тем более, что другие заводы прибылями давно не радуют. Белорусский экспорт в Россию обвалился так, что его показателям не помогает даже укрепление российского рубля. А на рынках дальней дуги, при всех достижениях белорусского импортозамещения, спросом пользуются только калийные удобрения, и произведенное из дешевой российской нефти белорусское топливо.

Так что, если раньше вопрос о льготной нефти был просто животрепещущим, то теперь он начал животрепетать особенно интенсивно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров
Хорошие новости!
Хорошие новости! Андрей Санников