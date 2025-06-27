Мэр Вильнюса показал, как будут выглядеть речные трамваи 27.06.2025, 10:48

Первые начнут курсировать по реке Нерис в июле.

В Вильнюсе совсем скоро появится новый общественный транспорт – речные электрические трамваи. Первые начнут курсировать по реке Нерис в июле.

Мэр города Валдас Бенкунскас рассказал, как они будут выглядеть, и какой будет стоимость, пишет delfi.lt со ссылкой портал madeinvilnius.lt.

«Делимся первой информацией о речных трамваях на Нерис. Первыми в июле стартуют Rytas («Утро») и «Лосось» (Lašiša), позже появятся «Железный волк» (Geležinis vilkas) и «Полевица» (Smilga)», – писал мэр Валдас Бенкунскас.

Какими будут трамваи?

32 сидячих места, будут места для велосипедов. Трамвай может перевозить инвалидов – для них есть отдельные места. Как в автобусах и троллейбусах будет действовать бесплатный WiFi и табло с информацией.

Вильнюсцы выбрали названия для водного транспорта, который будет курсировать по реке Нерис Мэр рассказал, как можно купить билеты. Билеты будут продавать: JUDU, с помощью карты Vilniečio, в приложениях mTicket и Trafi и на борту (безналичный расчет).

Билет действителен 90 минут. Если билет купить заранее, его цена будет 3 евро, если билет покупать на месте, он будет на 1 евро дороже - 4 евро.

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