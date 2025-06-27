Умные люди способны предсказывать будущее 1 27.06.2025, 10:52

Люди с высоким IQ делают более точные прогнозы.

Люди с высоким IQ делают более точные прогнозы и лучше принимают решения. К такому выводу пришли ученые из Школы менеджмента Университета Бат. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

В рамках работы исследователи проанализировали данные национального опроса пожилых людей в Англии (исследование старения ELSA). Участников просили оценить вероятность дожить до определенного возраста. Затем их прогнозы сравнивались со статистическими расчетами ожидаемой продолжительности жизни от Национальной службы статистики Великобритании. Учитывались такие факторы, как здоровье, образ жизни и даже генетическая предрасположенность к долголетию.

Выяснилось, что люди с самым низким IQ (нижние 2,5%) делают более чем в два раза больше ошибок в прогнозах по сравнению с теми, кто находится в верхних 2,5% по уровню интеллекта. При этом высокоинтеллектуальные участники демонстрировали большую точность и стабильность в своих оценках.

«Почти каждое решение, которое мы принимаем, требует оценки вероятности — будь то открытие бизнеса, инвестирование, переход через дорогу или выбор партнера, — отметил профессор экономики и поведенческих наук Крис Доусон. — Люди с высоким IQ лучше оценивают, что может произойти, и это дает им серьезное преимущество».

Исследование также выявило связь между генетическими маркерами, связанными с интеллектом и успехами в образовании, и способностью делать точные прогнозы. Это подтверждает, что уровень когнитивных способностей может напрямую влиять на качество решений, которые человек принимает в жизни.

«Неправильные представления о будущем могут привести к плохим финансовым решениям, неудачному выбору времени выхода на пенсию или ошибкам в накоплениях. А в масштабах страны это означает замедление экономического роста», — подчеркнул профессор Доусон.

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