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Белорусам раздали «памятки», что надо сделать на участке кроме покоса травы

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  • 27.06.2025, 11:07
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Белорусам раздали «памятки», что надо сделать на участке кроме покоса травы
иллюстративное фото

В некоторых местах чиновники начали ходить по дворам с рулетками и линейками.

Владельцам частных домов в белорусских городах и сельской местности начали раздавать специальные памятки, в которых четко прописаны новые правила содержания и благоустройства населенных пунктов. Одну их таких памяток показали в эфире гостелеканала «Беларусь 4 Гродно». Оказалось, что хозяевам частных домовладений теперь нужно следить не только за высотой травы на участке, но и соблюдать другие правила, требующие математической точности, пишет Telegraf.news.

Подробнее о том, как местные власти планируют следить за соблюдением новых правил, рассказал в эфире заместитель председателя Щучинского райисполкома Евгений Винчо. Он пояснил, что для этого создали специальные мониторинговые группы. По информации телеканала, на территории Щучинского района их уже 15: 4 в самом Щучине, 11 – на территории местных сельсоветов.

Участники мониторинговых групп, по словам Винчо, регулярно проводят подворовый обход, объясняют людям новые правила благоустройства и, в числе прочего, «вручают специальные памятки». В них, по словам чиновника, «расписано, что необходимо сделать человеку для того, чтобы у него порядок был во дворе».

Какие правила и штрафы прописаны в памятке?

Судя по памятке, которую продемонстрировали в сюжете, речь о следующих правилах:

Здания, хозпостройки и заборы должны содержаться в исправном состоянии.

Забор не должен отклоняться от вертикали более чем на 10 градусов.

Строительные материалы могут храниться только на территории самого участка и в «аккуратно сложенном виде».

Сухостои, строительные отходы и посторонний мусор должны убираться с участка.

Отдельный блок правил, размещенных в памятке, касается растительности на участке — травы, кустарников и деревьев:

Траву требуют подстригать при достижении высоты 20 см.

Высокорослые деревья (более 3 м) разрешается высаживать на расстоянии не менее 3 м от границы участка.

Среднерослые (до 3 м) — на расстоянии не менее 2 м.

Низкорослые (до 2 м) — на расстоянии не менее 1 м.

В метровой зоне до границы участка разрешается высаживать газон и растения высотой не более 1 метра.

Наклон заборов, деревья и не только. Белорусам раздали памятки, что должны сделать на участке кроме покоса травы

«Никто с рулеткой ходить не будет»

Прописаны в памятке и штрафы, предусмотренные законодательством за несоблюдение указанных правил — до 25 базовых величин, то есть до 1050 рублей на сегодняшний день.

При этом Винчо заверил, что «никто с рулеткой ходить не будет», чтобы измерить высоту травы.

«20 см — это такой пороговый предел, выше которого уже эстетически не воспринимается содержание этого двора. То есть выше этого — должно уже быть покошено», — заявил чиновник.

Несмотря на заверения Щучинского чиновника, как ранее рассказал Telegraf.news, в некоторых районах страны председатели сельских исполкомов начали проводить проверки дворов, действительно, вооружившись «измерительными приборами» — рулетками и линейками. Такой сюжет две недели назад показали по другому гостелеканалу.

Впрочем, информации о том, что кто-то из владельцев участков либо жильцов частных домов уже получал штраф за нарушение новых правил, нет. Пока, как утверждают сами чиновники, выносились лишь предупреждения.

Так, после подобных проверок в Червене Минской области в начале лета выписали как минимум пять протоколов об административных нарушениях, правда, не за высокую траву, а за складирование стройматериалов рядом с участком.

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