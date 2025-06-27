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Иран официально прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

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  • 27.06.2025, 11:06
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Иран официально прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент страны принял закон.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление, сделанное в эфире иранского государственного телевидения.

По словам Арагчи, парламент Ирана принял соответствующий законопроект, который впоследствии был утвержден Советом стражей исламской революции, что придало ему обязательную юридическую силу. «Закон, одобренный парламентом и утвержденный Советом стражей, теперь является обязательным к исполнению. Наши отношения с МАГАТЭ приобретут новую форму», — заявил министр.

После недавних ударов по иранским ядерным объектам Израилем и США, МАГАТЭ не имеет четкой оценки относительно продолжительности воздействия: отброшена ли программа создания ядерного оружия на годы или только на несколько месяцев.

Накануне министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Иран не прекращать взаимодействие с МАГАТЭ. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что после авиаударов Иран существенно отдалился от создания ядерного оружия.

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