США работали над операцией по уничтожению иранского Фордо примерно 15 лет 27.06.2025, 11:11

В Пентагоне раскрыли подробности.

США работали над операцией по уничтожению иранского ядерного объекта в Фордо около 15 лет. Об этом 26 июня сообщил Пентагон.

Американская атака на ядерную инфраструктуру прошла 22 июня. Для поражения Фордо, расположенного глубоко в горах, впервые в истории в условиях реальных боевых действий использовали мощные неядерные 13-тонные авиабомбы США GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МОР), конструкцию которых разрабатывали специально для этой операции.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов, генерала военно-воздушных сил США Дэна Кейна, два офицера Агентства по уменьшению угрозы обороны изучали объект в Иране, построенный для обогащения урана для использования в ядерном оружии. Данное агентство, подчеркнул Кейн, является ведущим мировым экспертом по подземным целям, таким как Фордо.

Кейн рассказал, что в 2009 году офицеру сообщили, что «кое-что происходит в Иране». Ему показали «несколько фотографий и некоторые строго засекреченные разведывательные данные» о том, «что выглядело как большой строительный проект в горах Ирана». Тогда военному было поручено изучить этот объект. Потом к нему присоединился его товарищ.

По информации Кейна, они работали 15 лет, чтобы получить общее представление об этом месте. Однако после изучения Фордо поняли, что у США нет оружия, способного проникнуть в него и уничтожить то, что внутри. Тогда офицеры начали сотрудничество с промышленностью и другими тактиками по разработке GBU-57. Генерал отметил, что созданию бомб предшествовали разные модификации, сотни испытательных выстрелов и много запусков «полномасштабного оружия по чрезвычайно реалистичным целям с единственной целью: уничтожить эту цель во время и в месте, которое выберет наша страна».

«В рамках операции «Полночный молот», которую проводили под руководством президента [США Дональда Трампа], 21 июня в 18.45, то есть в воскресенье, 22 июня, в 2.15 в Иране, американские бомбардировщики B-2 Spirit с авиабазы Вайтмен, штат Миссури, сбросили 14 бомб GBU-57 на Фордо и второй ядерный объект, уничтожив эти объекты и отбросив иранские ядерные усилия на годы назад», – говорится в релизе.

Кейн отметил огромную роль экипажей, «летавших без остановок 36 часов и преодолевших более 13 тыс. миль (ориентировочно 21 тыс. км) туда и обратно». Он подчеркнул, что пилоты не знали «когда они вернутся домой и вернутся ли вообще». В целом «Полночный молот» стал успешным благодаря совместной работе «экипажей бомбардировщиков, экспертов DTRA и тысяч ученых, летчиков и специалистов по обслуживанию».

«[Это]... то, чем занимаются объединенные силы Америки. Мы думаем, мы разрабатываем, мы тренируемся, мы репетируем, мы проверяем, мы оцениваем – каждый день. И когда поступает призыв выполнить задачу, мы это делаем», – заявил генерал.

«Президент Дональд Трамп руководил самой сложной и секретной военной операцией в истории, и это был потрясающий успех, который привел к соглашению о прекращении огня и завершении 12-дневной войны [между Ираном и Израилем]. Благодаря решительным военным действиям президент Трамп создал условия для завершения войны, [в то же время] уничтожив – выберите свое слово – ядерный потенциал Ирана», – подчеркнул министр обороны США Пит Хегсет. Он добавил, что это была «историческая атака», которую, по его мнению, должны праздновать американцы.

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