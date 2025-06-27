В Польше приняли решение по упрощенной выдаче «паспортов иностранца» для белорусов 27.06.2025, 11:27

Срок продлен до 31 декабря 2025 года.

Упрощенный порядок выдачи польских проездных документов иностранца для граждан Беларуси продлен до 31 декабря 2025 года, сообщается на сайте правительства Польши.

Граждане Беларуси, проживающие в Польше, по-прежнему могут получить проездной документ иностранца в упрошенном порядке — с 1 июля он будет продлен еще на полгода, до 31 декабря 2025-го.

«Это еще один инструмент активной поддержки белорусского общества со стороны польских властей», — отметили в Управлении по делам иностранцев Польши.

Напомним, упрощенный порядок выдачи проездных документов для граждан Беларуси был введен в Польше постановлением Министерства внутренних дел и администрации в июле 2023 года. В соответствии с ним для белорусов вводились следующие послабления:

освобождение от уплаты сбора за выдачу проездного документа для иностранца — эта мера будет действовать бессрочно вплоть до ее отмены;

с заявлением с просьбой о выдаче документа могли обратиться также белорусы, никогда не имевшие проездного документа (в первую очередь паспорта), — в том числе дети;

белорусам, в отличие от других ходатайствующих, не нужно было доказывать, что они не могут получить паспорт от властей своего государства;

с заявлением с просьбой о выдаче документа могли обратиться беларусы, имеющие в Польше лишь временный вид на жительство независимо от целей его выдачи.

С тех пор упрощенный порядок выдачи «паспортов иностранца» регулярно продлевается, каждые полгода — еще на шесть месяцев.

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