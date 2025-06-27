Нидерланды и Бельгия передали Украине два судна
- 27.06.2025, 11:30
Они будут носить имена украинских городов.
Бельгийский минный тральщик BNS Narcis и нидерландский Zr.Ms. Vlaardingen недавно были переданы Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Нидерландов.
Передача состоялась ранее во время церемонии на бельгийской военно-морской базе в Зебрюгге. Об этом событии сообщили только сейчас из соображений оперативной безопасности.
Судно Zr. Ms. Vlaardingen отныне будет носить имя украинского города Мелитополь. А в конце 2025 года будет передан также корабль Zr. Ms. Makkum – его назовут в честь украинского Геническа. Оба эти города в настоящее время незаконно оккупированы российским агрессором.