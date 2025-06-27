В Беларуси снова дорожает доллар 27.06.2025, 11:37

Торги на бирже начались с роста американской валюты.

Торги на бирже начались подорожанием доллара и минимальным снижением российского рубля. Биткоин сейчас на отметке $107 071.

Доллар подорожал на 0,30 копейки и стоит 2,9646 рубля.

Сделок с евро пока не было, его курс 3,4434 рубля.

Сотня российских рублей стала дешевле на 0,19 копейки, стоит 3,7738 рубля.

Вчера доллар стал дешевле на 0,66 копейки и стоил 2,9616 рубля. По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,4434 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,01 копейки и стоила 3,7757 рубля.

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