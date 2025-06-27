Bloomberg: В Китае в опалу попал высокопоставленный генерал
- 27.06.2025, 11:37
В КНР — волна чисток.
В Китае высокопоставленного генерала исключили из высшего военного органа, возглавляемого лидером страны Си Цзиньпином — продолжается волна «чисток», пишет Bloomberg.
Генерала Мяо Хуа, который контролировал политическую лояльность в вооруженных силах, исключили из Центрального военного совета, говорится в заявлении Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Центральный военный совет, состоящий из шести членов, является главным органом принятия решений в вооруженных силах и одной из самых влиятельных структур в Китае. При Си есть два заместителя главы, которые выполняют функции военачальников, и еще три члена, в том числе Мяо, который считался близким союзником лидера страны.
В прошлом году Мяо отстранили от работы в Центральном военном совете, поскольку он находился под следствием за «серьезные нарушения дисциплины». Для правящей Коммунистической партии страны такая формулировка обычно означает проверку на взяточничество. В апреле Мяо исключили из парламента страны без объяснения причин.