Bloomberg: В Китае в опалу попал высокопоставленный генерал 27.06.2025, 11:37

В КНР — волна чисток.

В Китае высокопоставленного генерала исключили из высшего военного органа, возглавляемого лидером страны Си Цзиньпином — продолжается волна «чисток», пишет Bloomberg.

Генерала Мяо Хуа, который контролировал политическую лояльность в вооруженных силах, исключили из Центрального военного совета, говорится в заявлении Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Центральный военный совет, состоящий из шести членов, является главным органом принятия решений в вооруженных силах и одной из самых влиятельных структур в Китае. При Си есть два заместителя главы, которые выполняют функции военачальников, и еще три члена, в том числе Мяо, который считался близким союзником лидера страны.

В прошлом году Мяо отстранили от работы в Центральном военном совете, поскольку он находился под следствием за «серьезные нарушения дисциплины». Для правящей Коммунистической партии страны такая формулировка обычно означает проверку на взяточничество. В апреле Мяо исключили из парламента страны без объяснения причин.

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