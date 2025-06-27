Ученые создали головастиков-киборгов 27.06.2025, 11:45

Им в мозг внедрили импланты.

Исследователи из Гарвардского университета создали биоэлектронную технологию, которая позволяет изучать развитие мозга с высокой точностью. Работа опубликована в журнале Nature.

Команда под руководством доктора Джиа Лю разработала мягкое, тонкое и растяжимое устройство, которое можно имплантировать в нервную пластину эмбриона головастика — раннюю плоскую структуру, которая впоследствии сворачивается в трехмерную структуру головного и спинного мозга.

Устройство интегрируется в развивающийся мозг и записывает электрическую активность отдельных клеток мозга с миллисекундной точностью, не влияя на нормальное развитие эмбриона или его поведение.

Такие «головастики-киборги» открывают окно в будущее, где можно будет изучать глубокие тайны мозга и понимать заболевания, проявляющиеся на ранних стадиях развития.

Технология особенно важна для исследования неврологических расстройств. «Аутизм, биполярное расстройство, шизофрения — все это может происходить на ранних стадиях развития», — объясняет важность работы Лю.

В настоящее время не существует способов измерения нейронной активности во время раннего развития нервной системы, что делает эту технологию особенно важной.

Предыдущие методы записи активности нейронов требовали использования электродов в зрелом мозге, что неизбежно приводило к повреждению нейронных связей. Новый подход использует естественный процесс развития, позволяя неинвазивно размещать множество датчиков по всему трехмерному мозгу и одновременно отслеживать эволюцию мозговой активности во времени.

Ключевой инновацией стало создание нового типа имплантата из фторированных эластомеров — материалов, мягких как биологическая ткань, но достаточно прочных для создания высокочувствительных электронных компонентов. Эти материалы способны выдерживать процессы нанопроизводства и размещать множественные датчики для записи мозговой активности.

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