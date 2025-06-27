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Сикорский рассказал, что может привести к падению режима Путина

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  • 27.06.2025, 11:49
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Сикорский рассказал, что может привести к падению режима Путина
Радослав Сикорский
Фото: Getty Images

Глава Кремля идет по пути Леонида Брежнева.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что гонка вооружений между страной-агрессором Россией и Западом может привести к падению режима российского диктатора Владимира Путина, как это произошло с Советским Союзом. Президент РФ спровоцировал Запад на увеличение расходов на оборону.

Об этом глава польского МИД сказал в интервью мировым СМИ после того, как лидеры государств-членов НАТО на саммите в Гааге договорились об увеличении расходов на оборону. Его слова процитировали журналисты Anadolu.

По словам министра, Путин идет по пути Леонида Брежнева. Российский диктатор повторяет ошибки СССР и может потерять власть из-за новой гонки вооружений.

«Он сам когда-то сказал, что Советский Союз распался, потому что слишком много тратил на вооружение, а теперь он делает ровно то же самое», – сказал он.

Сикорский отметил, что президент РФ ведет «очень дорогостоящую войну» и спровоцировал Запад увеличить расходы на оборону.

«Он (Путин. – Ред.) ведет очень дорогую войну, а также спровоцировал, напугал весь Запад, заставив его увеличить расходы на оборону. Мы делаем это, потому что Путин нам угрожает», – сказал Сикорский.

По его словам, это означает, что из «экономики размером с Техас» Путину придется выжать еще больше средств на оборону.

«Надеюсь, с аналогичным результатом для режима (как в Советском Союзе), но быстрее», – добавил он.

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