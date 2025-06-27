«Если бы я сидел в Кремле, я бы не обрадовался» 27.06.2025, 11:53

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В НАТО прокомментировали операцию «Паутина».

Директор по ядерной политике НАТО Джим Стокс отреагировал на украинскую операцию «Паутина», во время которой были повреждены стратегические бомбардировщики РФ.

«Безусловно, было интересно наблюдать за ее результатами. Я не имею детальных данных о самой операции, но она действительно имела влияние... Знаете, если бы я сидел в Кремле, я бы точно не обрадовался, что несколько стратегических бомбардировщиков были уничтожены или повреждены. Я думаю, что мы должны продолжать наблюдать за тем, как обе стороны участвуют в конфликте», - отметил он в интервью «Радио Свобода».

Также Стокс прокомментировал ядерный потенциал России. По его словам, начиная с 2000-х годов, россияне модернизируют свои стратегические ядерные вооружения.

«Они модернизировали много своих возможностей. Я думаю, что еще предстоит выяснить, насколько некоторые из них являются дееспособными. Они, безусловно, имели определенные проблемы с некоторыми испытаниями новых возможностей. Мы видели эффективность некоторых из их ракет против Украины, и, возможно, она оказалась не такой высокой, как многие ожидали», - сказал директор по ядерной политике НАТО.

В то же время он добавил, что Россия остается одной из крупнейших ядерных держав мира.

«Я думаю, что у них самое большое количество боеголовок. Мы следим за всеми их системами. Конечно, мы отслеживаем их доктрину, их заявления, всю риторику, которую они используют, которая поступает в достаточно большом количестве, много дезинформации», - подчеркнул Стокс.

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