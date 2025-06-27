Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич

27.06.2025, 11:50

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Валерий Карбалевич

Действительно ли ядерное оружие является гарантией безопасности?

Военные действия Израиля и США против Ирана обострили тему ядерного оружия как гарантии безопасности государства.

Вопрос очень актуален для Беларуси, которая либо уже имеет российское тактическое ядерное оружие, либо только планирует его импортировать. В свете текущей войны на Ближнем Востоке он видится несколько иначе.

Есть ли у Беларуси ядерное оружие?

Решение о размещении российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси было принято в 2023 году. Тогда Владимир Путин и Александр Лукашенко заверили, что оно уже доставлено в Беларусь. Однако западные и украинские спецслужбы, а также независимые эксперты выразили сомнения в появлении ТЯО на белорусской территории.

Весной этого года расследование «Свободы» с использованием спутниковых снимков показало, что военная база под Осиповичами, где предположительно должны были храниться ядерные боеголовки, в настоящее время активно модернизируется. То есть база для размещения ТЯО пока готовится. Однако белорусские чиновники настаивают, что она уже есть. Это игра в кошки-мышки.

По официальной версии белорусских властей, инициатива разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси исходила от Минска. Александр Лукашенко в 2023 году утверждал:

«Вопрос не в России... Сначала я просил Путина. Потом по-дружески настоял — верните мне это оружие пока... Это было мое требование. Мне его не навязывала Россия».

Зачем Лукашенко ядерное оружие?

Лукашенко уверен, что наличие ядерного оружия укрепляет безопасность страны, повышает политический вес государства и его личный, усиливает переговорную позицию в отношениях с Западом и станет еще одним весом давления на европейские страны.

Об этом оружии Лукашенко мечтал на протяжении всего своего правления. Еще в 1995 году он приостановил вывод российских ракет из страны. Сам Лукашенко признавался, что упорно выступал против полного ядерного разоружения Беларуси, публично заявлял о возможности сохранения этого оружия на белорусской территории, убеждал Бориса Ельцина отказаться от соглашений, но ничего из этого не сработало.

Позже Лукашенко много раз сожалел о выводе ядерного оружия из страны, называя это «грубой ошибкой, если не преступлением». Например, в 2010 году он сказал:

«Мне пришлось подписывать этот договор, потому что деваться было некуда: на меня давили и Россия, и американцы — выводите, потому что пообещали. Нельзя было, это величайшее достояние, это дорогой товар, который мы в конце концов должны были прилично продать... Если бы у нас было это оружие, сейчас с нами бы говорили по-другому».

После военного конфликта между НАТО и Югославией в 1999 году Лукашенкозаметил, что никто не бомбит страны с ядерным оружием. А 9 июня 2023 года во время переговоров с Путиным в Сочи он заявил: «Я думаю, вряд ли кто-то захочет воевать со страной, у которой есть такое оружие».

Возможно, строительство АЭС во многом объясняется логикой превращения страны в ядерную державу. Пусть это и мирный атом.

Является ли ядерное оружие гарантией безопасности?

И вот мечта Лукашенко становится реальностью. Но действительно ли ядерное оружие является гарантией безопасности? Этот вопрос становится еще более актуальным в ходе нынешней атаки Израиля и США на иранские ядерные объекты.

В этом вопросе есть много аспектов и нюансов. Есть разный опыт. С одной стороны, Израиль, Северная Корея, Индия, Пакистан обзавелись ядерным оружием, и это укрепило их безопасность.

Но есть много примеров того, как стремление некоторых стран обзавестись ядерным оружием вызывало острый международный кризис и заканчивалось для таких государств драматично.

Желание Фиделя Кастро разместить на Кубе советские ракеты, которые могли нести ядерные боеголовки, вылилось в Карибский кризис 1962 года. Советское руководство отрицало наличие ракет на острове, США угрожали бомбить их базы, а также советские корабли. Мир оказался на грани ядерной войны. Москве и Гаване пришлось уступить.

Режим Саддама Хусейна в Ираке блефовал много лет, намекал на наличие оружия массового поражения, играл в кошки-мышки с инспекторами МАГАТЭ (иногда допуская их на ядерные объекты, иногда нет), считал, что ведет тонкую игру. Все закончилось для него трагически. В 2003 году коалиция во главе с США свергла его режим, а сам Саддам Хусейн был приговорен к смертной казни. Никакого оружия массового поражения найдено не было. Однако блеф и рискованная игра с ядерным оружием дорого ему обошлись.

Иран и его ядерная программа

И вот теперь Иран. Продолжаются дискуссии о том, действительно ли режим аятолл создает ядерное оружие. Иранское руководство всегда отрицало наличие таких планов. Израиль настаивал, что создание ядерного оружия произойдет через несколько недель или месяцев.

Однако есть много оснований подозревать иранское руководство в неискренности в этом вопросе. Обычно мирные атомные программы реализуют страны, у которых нет других источников энергии. У Ирана огромные запасы нефти и газа. Из-за своей ядерной программы страна попала под беспрецедентные экономические санкции, которые крайне негативно сказываются на экономике. Тем не менее, руководство страны идет на огромные жертвы, чтобы активно развивать свою ядерную программу. Они играли с огнем, и в итоге доиграались до пожара.

Вернемся к Беларуси. Руководство государства также ведёт рискованную игру. И с учетом нынешнего иранского опыта вопрос встает в новом свете: является ли ядерное оружие гарантией безопасности или источником опасности?

Отличие в белорусском случае в том, что ядерное оружие, которое должно быть здесь размещено, российское. С одной стороны, крыша, которую дает ядерное государство, — это надежная страховка от различных неожиданностей, рисков и повторения судьбы Ирана.

Но, с другой стороны, это и минус. Ведь Беларусь становится заложницей авантюрной политики России с ее великодержавными амбициями. Минск вынужден играть в чужую, московскую игру. Со всеми вытекающими негативными последствиями.

Крепка ли российская крыша?

И еще один фактор. Иран, как и Беларусь, якобы является союзником России. Сильно ли помогла Москва Тегерану? Кстати, этот вопрос задавался после краха сирийского режима в прошлом году.

Наконец, стоит напомнить, что система ПВО Ирана (СВО) состояла в основном из российских комплексов С-300, С-400, С-500. Такие же ракеты стоят на вооружении белорусских ПВО. И оказалось, что иранская система ПВО совершенно беспомощна против средств нападения, используемых Израилем. А это в основном оружие, созданное на основе современных западных технологий.

На протяжении 80 лет, с момента появления ядерной бомбы, это оружие и в теории, и на практике было средством сдерживания. То есть оно было призвано предупредить потенциального противника, а не для практического применения. Война на Украине, угрозы Путина применить это оружие резко снижают ядерный порог. Это шаг к тому, чтобы ядерное оружие стало реальным инструментом войны. И именно в этот момент они появляются в Беларуси.

В любом случае иранский урок очень важен для рефлексии и размышлений.

Валерий Карблевич, «Радыё Свабода»

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