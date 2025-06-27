«Из-за плохой оценки обрил в школе дочь наголо» 1 27.06.2025, 12:07

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иллюстративное фото

Житель Солигорского района годами «воспитывал» ребенка странными методами.

Житель Солигорского района годами воспитывал дочь самыми суровыми методами. Выяснилось это после того, как в милицию обратились соседи: в одной из квартир долго кричал и плакал ребенок. Когда на место прибыли правоохранители, они увидели девочку с обритой налысо головой. Подробностями случая поделился представитель Следственного комитета в эфире «Радио-Минск».

— Из-за плохой оценки в школе пьяный отец в приступе ярости сначала срезал волосы дочери ножом, а затем обрил ее специальной машинкой. Он также избивал ребенка ремнем и угрожал убийством, замахиваясь детским металлическим стулом, — рассказал Александр Суходольский. — Как выяснилось, этот случай был лишь верхушкой айсберга. Следствие установило, что на протяжении полугода мужчина не менее шести раз применял к ребенку различные виды насилия, как физического, так и психологического. Он регулярно избивал девочку ремнем, замахивался гантелей и угрожал убийством. Поводом для гнева могло стать что угодно: от съеденного меда до позднего возвращения домой.

В день задержания отец на протяжении длительного времени издевался над ребенком, который воспринимал его угрозы убийством как реальные.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за особо злостное хулиганство и кражу, имел не снятую и не погашенную судимость. Его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 154 УК как истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и зависимом положении, а также по ст. 186 УК как угроза убийством.

Суд назначил домашнему тирану наказание в виде четырех лет лишения свободы в условиях строгого режима и штрафа в размере около 1,6 тыс. рублей.

Во время следствия и судебных заседаний с циничной стороны проявила себя и мать девочки. Она пыталась оправдать мужа и просила суд освободить его от уголовной ответственности.

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