В Беларуси начали принимать документы от поступающих в вузы
- 27.06.2025, 12:15
Сначала — целевики.
Вступительная кампания в вузы стартовала в Беларуси — 27 июня начался прием документов для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки, сообщили в Минобразования.
В 2025 году утверждено около 6,6 тысячи целевых мест по востребованным специальностям. Принимать документы от абитуриентов-целевиков будут с 27 июня по 2 июля. Приемные комиссии должны работать с 9.00 до 18.00 без выходных.
Полный перечень вузов, специальностей и организаций-заказчиков, а также вопросы к вступительным испытаниям можно найти на сайте Министерства образования. Для удобства доступна и интерактивная карта.
Также с 27 июня по 1 июля проводится прием документов от победителей университетских олимпиад в 21 региональном вузе страны.