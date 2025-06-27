В Беларуси начали принимать документы от поступающих в вузы 27.06.2025, 12:15

Сначала — целевики.

Вступительная кампания в вузы стартовала в Беларуси — 27 июня начался прием документов для абитуриентов, поступающих на условиях целевой подготовки, сообщили в Минобразования.

В 2025 году утверждено около 6,6 тысячи целевых мест по востребованным специальностям. Принимать документы от абитуриентов-целевиков будут с 27 июня по 2 июля. Приемные комиссии должны работать с 9.00 до 18.00 без выходных.

Полный перечень вузов, специальностей и организаций-заказчиков, а также вопросы к вступительным испытаниям можно найти на сайте Министерства образования. Для удобства доступна и интерактивная карта.

Также с 27 июня по 1 июля проводится прием документов от победителей университетских олимпиад в 21 региональном вузе страны.

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