Россиян начали массово лишать премий 27.06.2025, 12:22

Из-за замедления экономики.

Российские компании, столкнувшиеся с ухудшением финансового положения на фоне замедления экономики, начали отказываться от выплаты бонусов и премий сотрудникам. Каждый третий работник, который раньше получал вознаграждения, сообщил, что за последний год размер дополнительных выплат был урезан либо их вовсе перестали начислять, пишет The Moscow Times.

Это показало исследование рекрутингового сервиса hh.ru и НПФ «Эволюция», результаты которого публикуют «Известия». В частности, 20% опрошенных специалистов пожаловались на уменьшение размера вознаграждения, а 9% — на прекращение выплат. При этом у четверти респондентов бонус составлял от 10 до 30% от оклада, 15% назвали сумму премий в 10% от оклада и почти столько же — от 30 до 50%.

Среди профессиональных категорий чаще всего премии урезали или отменяли менеджерам, IT-специалистам, риэлторам, а также работникам в сферах продаж, финансов и строительства. В топ-5 регионов, жители которых пожаловались на лишение премий, вошли Свердловская (42%), Новосибирская (36%), Самарская (32%) и Ростовская (31%) области, а также Татарстан (32%). Тренд на снижение размеров премий или их отмену подтвердили в сервисе «Работа.ру». Бонусы и премии — это первое, на чем можно сэкономить без официального снижения окладов и формальных сокращений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Возможности маневра [компаний] сокращаются, особенно на фоне роста ключевой ставки и снижения доступности кредитного плеча», — говорит директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Также, по его словам, компании достигли точки, когда финансовые рычаги как единственный способ мотивации больше не работают. Теперь бизнес стремится оптимизировать процессы и повышать производительность труда, добавил замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Снижение премий создает негативный фон на рынке труда, поскольку работники становятся менее мотивированными, а это может привести к ускорению текучести кадров, обратила внимание руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый труда» Мария Коледа. «Для сохранения ключевых сотрудников предприятия переходят к альтернативным способам удержания персонала. Чаще всего акцент делают на нематериальной мотивации. Предлагают гибкий график, возможность удаленной работы, участие в интересных проектах или обучение за счет работодателя», — говорит Чернов из Freedom Finance Global.

Кроме того, по данным SuperJob, работодатели стали чаще дарить подарки к праздничным датам, выдавать беспроцентные ссуды, организовывать консультации психологов, юристов и финансистов. Также организации предлагают расширенные соцпакеты (ДМС и трансфер из дома в офис) и нематериальное признание (грамоты, упоминания в новостях компании, участие в стратегических сессия), добавил Чернов.

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