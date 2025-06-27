Какие изменения ждут белорусов в июле 27.06.2025, 12:24

Многие отразятся на карманах.

В июле белорусов, как и каждые месяц, ждут свои изменения. Для кого-то они будут радостными, а для кого-то создадут дополнительные проблемы. Среди прочего подорожают кредиты и сигареты, пенсионеры будут обязаны пользоваться базовым счетом, а бизнесмены – работать с новыми кассами, пишет сайт телеканала «Белсат».

Четыре выходных

В июле белорусов ждут четыре выходных, так как официальный День Независимости 3 июля выпадает на четверг. Поэтому рабочий день с 4 июля (пятница) переносится на 12 июля (суббота), что обеспечит непрерывные выходные с 3 по 6 июля – всего четыре дня.

В этой связи больницы и поликлиники в Беларуси изменят график работы. Также изменится работа пассажирского транспорта.

Подорожают кредиты

Национальный банк на июль утвердил новые значения расчетных величин стандартного риска (РВСР). По новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в рублях со сроком возврата более года РВСР составит 15,64% годовых (было 15,29%). По новым кредитам в рублях (кроме льготных) юридическим лицам на срок до трех лет включительно – 13,24% (против 12,87% в июне) годовых. По новым кредитам в рублях (кроме льготных) юридическим лицам на срок более трех лет – 12,12% годовых (было 12,29%). По новым кредитам в рублях (кроме льготных) физическим лицам – 19,10% годовых (было 18,18%). Рост РВСР приведет к росту процентных ставок на кредиты и ставок по вкладам.

Поступление в вузы и колледжи

Прием документов в вузы на условиях целевой подготовки осуществляется с 27 июня по 2 июля. Далее с 4 по 10 июля пройдут внутренние вступительные испытания в учреждения высшего образования. И по 12 июля пройдет зачисление на условиях целевой подготовки. После начнется основной прием – с 12 июля по 1 августа на платные места, с 12 по 17 июля на большинство специальностей на бюджет. Большинство вузов Беларуси завершают прием документов на бюджет 17 июля.

На уровень среднего специального образования белорусские колледжи будут принимать документы с 18 июля.

Запрет на работу со старыми кассами

С 1 июля субъекты хозяйствования должны пользоваться кассами, отвечающими новым требованиям. За использование старых касс будут штрафовать на основании ст. 13.15 КоАП: физических лиц – в размере до 50 базовых величин, индивидуальных предпринимателей – до 100, юридических лиц – до 200 базовых величин.

Также кассы самообслуживания будут обязательно считывать коды маркировки с определенных категорий товаров. Это связано с внедрением в ЕАЭС системы цифровой маркировки товаров, чтобы бороться контрафактом.

Прием заявлений на помощь многодетным

С 1 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям. На нее могут рассчитывать семьи с тремя и более детьми до 18 лет независимо от дохода. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума (БПМ) на 1 августа на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей – по месту учебы ребенка.

Надбавки некоторым бюджетникам

С 1 июля руководители, специалисты и другие служащие центров, которые созданы Минскими горисполкомом и райисполкомом и обеспечивают деятельность бюджетных организаций, начнут получать надбавку в размере 220% от должностного оклада за специфику работы. В регионах надбавку будут повышать в два этапа: с 1 июля она составит 140%, а с 1 января 2026 года – 170% от оклада.

Законы с помощью ИИ

С 1 июля заработает новая автоматизированная система подготовки проектов нормативных правовых актов (АИС «Нормотворчество»). Программа с помощью искусственного интеллекта будет помогать формировать текст нормативно-правового акта. Также с ее помощью будет осуществляться его согласование, проведение экспертиз, публичное обсуждение, визирование и подписание, включение в реестр.

Изменения для интернет-магазинов

С 11 июля интернет-площадки будут обязаны предоставлять покупателям возможность заполнить электронную форму заказа до того, как он завершит его оформление. Кроме того, у покупателя должна быть возможность подать обращение о нарушении прав потребителей в электронной форме.

Также вводятся требования относительно того, какая информация должна быть в пунктах выдачи заказов. Это полное наименование и местонахождение владельца точки выдачи заказов, номера контактных телефонов и адрес электронной почты владельца, режим работы, название интернет-ресурсов и продавца, чьи товары он выдает. Пункты выдачи заказов также должны помогать покупателям в защите прав потребителей.

Подорожают сигареты

С 1 июля изменятся цены на сигареты двух марок. На 30 копеек до 7,7 – 7,8 рубля за пачку подорожают несколько наименований Dunhill Compact. На 20 копеек до 7,1 рубля вырастут цены на сигареты ESSE.

Социальные выплаты только на базовый счет

С 1 июля социальные выплаты (пенсии, назначаемые органами социальной защиты пособия на детей, пособия по безработице, по уходу за нетрудоспособными) будут перечисляться только на базовый счет. Для того чтобы продолжить их получать, нужно было переоформить текущий расчетный счет в базовый или открыть новый базовый счет в одном из уполномоченных банков. Если этого сделано не было, выплаты приостанавливаются. Их восстановят только после открытия базового счета и передачи его реквизитов в орган социальной защиты.

Изменения в оплате на «Белпочте»

С 1 июля оплата услуг через платежно-справочные терминалы «Белпочты» будет возможна только наличными. Банковские карточки будут принимать только в операционных окнах объектов почтовой связи.

Можно стрелять краснокнижных медведей

С 1 июля вступят в силу изменения в правила охоты: разрешат охотиться на медведей (по 31 декабря), с 1 октября – на рысей (по 31 января), хотя они и внесены в Красную книгу. Власти объясняют разрешение охоты на эти виды активным ростом их численности. На 1 января в Беларуси насчитывалось 1066 медведей и 1908 рысей.

Учет имущества по-новому

С 1 июля изменится учет имущества, переданного по отдельным видам договоров безвозмездного пользования. Такое имущество будет учитываться у ссудополучателей как основные средства и подлежать амортизации.

Ремонт в «Беняконях»

В пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский «Шальчининкай») до 30 июля будут ремонтировать дорогу на выезд из Беларуси. На это время выезд транспорта организован через встречную полосу.

Дополнительные поезда и ремонт железной дороги

Белорусская железная дорога со 2 по 7 июля назначила в межрегиональном сообщении 21 дополнительный поезд на направлениях: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Могилев и Минск – Пинск. В международном сообщении назначены 10 дополнительных поездов по маршрутам: Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург и Брест – Санкт-Петербург.

Кроме того, дополнительный поезд между Витебском и Москвой будет курсировать в дни XXXIV Славянского базара в Витебске – с 7 по 15 июля. 14 дополнительных предназначены для гостей и участников республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет 5–6 июля в Александрии Шкловского района.

В связи с ремонтом железнодорожного моста на перегоне Жабинка – Брест с 15 июля по 16 июля пассажирские поезда на участках Барановичи – Брест и Лунинец – Жабинка будут следовать измененным расписанием и маршрутом. Также вследствие ремонта изменится расписание и маршрут поездов на участках Гродно – Витебск и Барановичи – Волковыск 7–10 и 14 июля.

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