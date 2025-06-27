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В Армении силовики пришли в резиденцию католикоса

  • 27.06.2025, 12:36
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В Армении силовики пришли в резиденцию католикоса

Начались столкновения.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении пришли в резиденцию главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) монастырь Эчмиадзин, расположенный под Ереваном. Как сообщает News.am, силовики, в том числе в балаклавах, явились в Эчмиадзин, когда там проходило собрание священнослужителей. Корреспондент издания передает, что дорожная полиция ограничила движение в окрестностях монастырского комплекса ради беспрепятственного проезда машин СНБ.

Агентство «Новости — Армения» сообщает, что сотрудники СНБ собираются задержать предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна. «Я никогда не прятался и сейчас не собираюсь прятаться. То, что происходит, — беззаконие. Пришли за мной, я пойду, и заявляю, что происходящее — беззаконие. Я никогда не был и не являюсь угрозой этой стране, основная угроза сидит в правительстве», — заявил журналистам Аджапахян.

На месте находится католикос Гарегин II, представители духовенства и верующие, они пытаются помешать задержанию Аджапахяна. Судя по кадрам с места, обстановка напряженная, доходит до физических столкновений. Люди в толпе кричат силовикам: «Позор вам».

«Дорогие, всё духовенство Армении готово к аресту: мы все в Первопрестольном [Эчмиадзине]. Пришли в Первопрестольный — из Святого Эчмиадзина вы заберете либо всех нас, либо наш труп», — заявил директор музеев и архивов Первопрестольного Святого Эчмиадзина иерей Асохик Карапетян.

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