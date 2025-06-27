«Путин боится больше, чем мы думаем» 27.06.2025, 12:42

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Виталий Портников

Уместно вспомнить слова Медведева.

При всем желании Путина продолжать вести войну в Украине его страх ссоры с Трампом может оказаться достаточно сильным, чтобы он согласился на прекращение огня, заявил публицист Виталий Портников в интервью для канала «НТА» на YouTube.

Публицист ответил на вопрос, может ли так случиться, что Трамп предоставит Украине много оружия для победы над «несговорчивой» Россией, как ранее обещал: «Во всяком случае мы должны им помочь двигаться в эту сторону, потому что для этого есть благоприятные возможности».

Телеведущий попросил своего собеседника рассказать о том, что он об этом думает, более подробно. Виталий Портников озвучил свой прогноз по данному вопросу: «Я думаю, что Трамп рано или поздно придет к ситуации, когда поймет, что Путин в принципе не сможет с ним вести конструктивный диалог. То, что Путин не соглашается с Трампом и не обращает на него внимания, станет очевидным для самого Трампа. Вопрос: когда это произойдет».

«Путин или согласится на прекращение огня. Я в это мало верю, но, возможно, состояние его экономики сейчас не позволяет ему играть с Трампом. Вспомнить уместно слова Медведева. Возможно, они все-таки боятся ссоры с Трампом больше, чем мы думаем, или Трампу придется логически прийти к ситуации необходимости вооружения Украины как главного инструмента влияния на Россию. Это же не просто вооружение - это влияние на Россию», - резюмировал политический обозреватель.

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