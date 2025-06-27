Призрак девальвации? 27.06.2025, 12:48

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Дефицит внешней торговли Беларуси приблизился к $1 миллиарду.

За 4 месяца Беларусь снова наторговала с внешним миром в минус, но дефицит растет, он уже превысил $850 млн. Экономист Анастасия Лузгина объяснила «Белсату», почему страна проедает валюту и чем это грозит.

Национальный банк подсчитал, что в январе–апреле экспорт товаров и услуг снизился на 0,3% год к году, а импорт вырос на 4,7%. В результате страна потеряла на внешней торговле $856 млн.

Испортят картину товары. Их поставки за рубеж сократились год к году на 3,7%, а вот импортных завезли на 3,5% больше. Отрицательное сальдо торговли товарами едва не достигло $2 млрд.

Частично эти потери компенсировали услуги. Раньше они спасали внешнюю торговлю, теперь же только помогают уменьшать дефицит.

Экспорт услуг вырос год к году даже на 14,7%, импорт – на 13,2%. Положительное сальдо в этой части внешней торговли превысило $1,1 млрд.

Внешняя торговля – чрезвычайно важный для Беларуси источник валюты и один из немногих в условиях санкций и соответствующей репутации государства, которое продолжает репрессии, не имеет независимой судебной системы и помогает России в войне. Уже который месяц этот ручей течет не в ту сторону: иностранные деньги вымываются из Беларуси.

В обычной ситуации проблемы во внешней торговле решаются инвестициями или кредитами. Некогда МВФ с «вражеского» Запада одалживал Беларуси под неплохой процент и только за экономические реформы, теперь же остается, пожалуй, только Россия, которая не гнушается политическими требованиями.

Экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина, комментируя «Белсату» результаты внешней торговли в январе – апреле, обратила внимание, что ситуация ухудшается из-за роста импорта потребительских товаров – тех, что белорусы видят на полках в магазинах:

«Если за первый квартал прирост в импорте потребительских товаров составил 8% год к году, то в январе–апреле уже плюс 14,5%. Импорт инвестиционных товаров – это, например, машины, оборудование – тоже растет, однако рост сохраняется примерно на одном уровне: 11-11,5%, то есть существенных изменений не происходит».

Изменения в торговле услугами комментировать трудно, признала эксперт, так как власти тщательно скрывают статистику. Лузгина предположила, что показатели растут благодаря транспортным услугам и IT-отрасли:

«Это могут быть транспортные услуги, строительные – как со стороны экспорта, так и со стороны импорта. IT-услуги – у нас же была низкая база прошлого года, за счет этого прирост экспорта вполне может быть, так как IT-сектор показывает прирост. Традиционно экспортоориентированные отрасли у нас – транспорт и IT».

Как раз расцвет импорта потребительских товаров упомянул Нацбанк в сообщении о росте ставки рефинансирования. Регулятор констатировал, что белорусы, которые пока богатеют, скупают все, что видят вокруг, хватают кредиты, и это создает «риск повышения давления на сальдо текущего счета платежного баланса». Проще говоря, такими темпами всю валюту на импорте и сожжем.

Сейчас Нацбанк старается это исправить. Кредиты, похоже, немного подорожают, и ожидается, что белорусы понемногу унимут бешеный спрос, а деньги понесут в банки, тем более ставки депозитов тоже должны подрасти.

Собеседница «Белсата» отмечает, что ситуация с дефицитом внешней торговли и валютой еще не катастрофическая, однако со временем, если ничего не изменится, рубль ждет ослабление:

«Сейчас уже не есть хорошо, однако были времена, когда в Беларуси формировалось отрицательное сальдо и в несколько миллиардов долларов. Если будет минус $2-3 млрд в течение года или двух, это, безусловно, окажет давление на валютный рынок в сторону снижения курса рубля».

Зависимость здесь простая: курс в Беларуси определяется рынком, и если валюты будет немного, она подорожает. Именно дефицит внешней торговли может привести к тому, что валюты на рынке станет меньше.

Правда, сейчас, наоборот, предложение превышает спрос, и фактически сами белорусы существующий дефицит и компенсируют.

«Люди сдают валюты больше, чем покупают, компании-нерезиденты тоже продают, даже Нацбанк смог покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов. Поэтому дефицита валюты мы не наблюдаем, это видно и с курсов, и с роста золотовалютных резервов. Наоборот, можно сказать, что имеем повышенное предложение», – подытожила Анастасия Лузгина.

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