В Беларусь идут суперячейковые грозы 27.06.2025, 12:58

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Синоптики поделились прогнозом на вечер пятницы и выходные.

В ночь с 26 на 27 июня на Польшу обрушился шторм с порывистым ветром и градом. Неспокойную погоду с ливнями и грозами в пятницу, 27 июня, спрогнозировали синоптики и некоторым белорусским регионам. Узнали «время прибытия осадков» в Беларусь, а также посмотрели, какую погоду специалисты пообещали на выходные, пишет «Телеграф».

Минувшая ночь оказалась крайне неспокойной для польских спасателей. Холодный атмосферный фронт принес со стороны Германии сильный дождь, град и порывистый ветер. Как следствие — 1171 выезд спасателей за ночь на сообщения об рухнувших деревьях, оборванных линиях электропередач, затопленных подвалах, сорванных крышах и поврежденных авто. О пострадавших людях, по информации польского портала RMF24.pl, сообщений не поступало.

Как пояснили авторы Telegram-канала о погоде «Метеовайб», такая «неспокойная» погода с сильными ливнями, градом и шквалами в Польши вызвана «суперячейковыми грозами». Специалисты показали фото одной из таких суперячеек и ее последствия в районе Познани.

Небольшая вероятность образования суперячейковых гроз в пятницу, 27 июня, существует и для Беларуси. По прогнозам специалистам, они могут сформироваться на востоке Брестской области во второй половине дня.

Об этом предупредили и в Белгидромете, который объявил желтый уровень опасности на на пятницу. Причем, судя по их прогнозу, грозовой фронт в течение ближайших суток будет постепенно смещаться с запада на восток, так что для отдельных областей желтый уровень продлится как минимум до 10:00 субботы, 28 июня.

Согласно прогнозу, грозы с сильными дождями могут сопровождаться порывами ветра до 15-20 м/с, в связи с чем МЧС Беларуси напомнило об основных факторах опасности, к которым следует быть готовым белорусам:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и, как следствие — нарушение электроснабжения в населенных пунктах,

возникновение лесных пожаров и пожаров в жилых и производственных зданиях, вызванных молниями,

значительное снижение видимости на дорогах, в связи с чем спасатели рекомендовали отказаться от необязательных поездок на личном транспорте,

подтопление отдельных домов или их подвалов, а также хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения,

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,

падение деревьев, рядом с которыми спасатели рекомендовали сегодня не парковать авто.

При этом специалисты «Метеовайба» скорректировали «время прибытия зоны осадков» в центр Беларуси. Судя по уточненным утренним сводкам, дожди в столичном регионе начнутся «немного раньше прогнозируемого» — ближе к полудню.

Какая погода будет в Беларуси в выходные?

Что же до погоды в выходные, то, согласно прогнозу Белгидромета, их обусловят фронтальные разделы и прохладные воздушные массы, идущие к нам с акватории Балтийского моря. Как следствие, ждать улучшения погодных условий не приходится.

Суббота, 28 июня:

Облачность: облачно, днем с прояснениями.

Осадки: дожди (местами сильные), в отдельных районах грозы.

Ветер: северной четверти, порывистый (утром и днем местами сильный порывистый).

Температура: ночью +9..+15°С, днем +15°С (северо-восток)..+23°С (запад).

Воскресенье, 29 июня:

Облачность: облачно с прояснениями.

Осадки: кратковременные дожди, днем возможны грозы.

Ветер: западной четверти, умеренный (днем порывистый, местами сильный порывистый).

Температура: ночью +8..+14°С, днем +17..+24°С (по западу до +26°С).

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