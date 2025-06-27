Иран решил купить китайские истребители вместо российских 27.06.2025, 13:01

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Су-35 нашли замену.

Иран активизировал переговоры с Китаем о покупке многоцелевых истребителей Chengdu J-10C после тяжелых потерь в 12-дневной войне с Израилем и США, пишет Khorasan. Тегеран намерен в кратчайшие сроки модернизировать свои Военно-воздушные силы (ВВС), и китайские самолеты рассматриваются как доступная и дешевая альтернатива российским Су-35, пишет The Moscow Times.

Иран проявляет интерес к J-10C уже около двух десятилетий. В 2015 году началась подготовка к заключению контракта на поставку 150 истребителей, однако сделка забуксовала: Пекин настаивал на оплате в иностранной валюте, в то время как Тегеран, испытывая ее дефицит, предлагал бартерный расчет нефтью и газом. Также мешало оружейное эмбарго ООН в отношении исламской республики. В 2020 году эти ограничения были сняты и переговоры возобновились. Масштаб сделки снизился до 36 самолетов, но стороны вновь не смогли согласовать оплату. Сейчас ситуация изменилась: 24 июня США разрешили Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций, что повысило шансы на заключение контракта. По данным издания, в этом контексте можно рассматривать визит главы Минобороны Ирана бригадного генерала Азиза Насирзаде на саммит ШОС в Циндао 25 июня.

По информации Military Balance за 2025 год, до войны с Израилем ВВС Ирана имели порядка 150 истребителей. В основном это были устаревшие модели американского производства, доставшиеся стране еще до исламской революции. В их числе F-4 Phantom II (64 единицы), F-5E/F Tiger II (35) и F-14A Tomcat (41). Также на вооружении сохраняется 18 МиГ-29А/УБ, поставленных в конце 1980-х — начале 1990-х годов, однако большинство из них утратило боеспособность из-за отсутствия запчастей и сложности обслуживания.

Последними иностранными истребителями, купленными Ираном, были четыре российских Су-35, законтрактованных в 2023 году. Всего Тегеран заказал 50 самолетов, но из-за войны в Украине на поставки в ближайшее время рассчитывать не приходится.

J-10C — однодвигательный многоцелевой истребитель, который позиционируется Китаем как более доступная альтернатива западным F-16V и Gripen E. Цена за одну единицу варьируется от $60 млн (базовый комплект) до $90 млн (с запчастями, гарантией, вооружением и обучением пилотов).

12-дневная война на Ближнем Востоке, начавшаяся 13 июня с авиаударов Израиля по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, выявила критическое превосходство еврейского государства в воздухе. Истребители F-35 и F-15 уничтожили большую часть иранской системы ПВО, включая радары и российские зенитные комплексы С-300, что позволило им беспрепятственно действовать над Тегераном. 22 июня США присоединились к операции, нанеся удары по тем же объектам с помощью бомбардировщиков B-2 Spirit и подлодок. В результате, по данным иранского агентства Tasnim, ВВС исламской республики потеряли до 30% устаревших самолетов, включая F-4 Phantom и F-14 Tomcat, закупленные еще при шахе.

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