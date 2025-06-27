Латвия снова принимает белорусские грузовики 27.06.2025, 13:03

Пункт пропуска «Патерниеки» открыт.

Сотрудники латвийского пункта пропуска «Патерниеки» (со стороны Беларуси — «Григоровщина») возобновили оформление грузового транспорта, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Авто начали принимать с 12:00.

На данный момент более 560 грузовиков ожидают возможности выехать в Латвию.

Напомним, что с 15:00 26 июня латвийская сторона прекратила приём грузовых автомобилей, следующих на выезд из Беларуси через пункт пропуска «Патерниеки».

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