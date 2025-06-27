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Молодожены из Могилева попросили у гостей необычные подарки

  • 27.06.2025, 13:16
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Молодожены из Могилева попросили у гостей необычные подарки

Вместо цветов.

Совсем недавно пара из Могилева сыграла свадьбу. Жениха зовут Влад, а невесту — Оля. Еще до дня Х будущие молодожены обратились к гостям с необычной просьбой: не дарить на свадьбе роскошные букеты, а купить вместо них детские игрушки. Свое решение они объяснили так: машинки, куклы, котики и зайчики станут подарками для детей, которые прямо сейчас проходят лечение от онкологических заболеваний. Оказалось, история очень личная для невесты: в раннем детстве она сама боролась с раком, пишет «Онлайнер».

Диагноз «острый лимфобластный лейкоз» подтвердился, когда Оле было всего два года. В процессе двухлетнего лечения в Минске и Могилеве была пройдена химиотерапия, также понадобилась пересадка костного мозга (речь о неродственном доноре).

— Дальше мне нужно было проходить регулярные обследования. Приходилось часто лежать в больницах, там меня хорошо знал весь персонал. Я даже провожала других детей на обследования! Еще с детства я пыталась вникнуть в свое состояние, задавала вопросы врачам, даже читала выписки, которые попадались в руки, — улыбается девушка.

Уже 28 лет Оля находится в стойкой ремиссии. Но связь с медициной не оборвалась: девушка работает врачом скорой помощи. Она уверена: на выбор профессии повлияли впечатления от пережитого в детстве, общение с врачами и дни, проведенные в больницах.

А теперь про историю, которая растрогала тысячи человек. Все случилось на свадьбе, которую отпраздновали совсем недавно в родном городе пары.

— Еще до знакомства с мужем решила: если у меня будет свадьба, то попрошу гостей принести подарки для детей. Кстати, Влад об этой идее не знал. Но в какой-то момент он прочитал историю пары, которая тоже попросила гостей заменить букеты на игрушки для детей из детского дома. Он написал мне об этом, и я подумала: как классно, что не сговариваясь у нас случился мэтч! Даже еще больше в него влюбилась, — улыбается девушка.

Идеей заменить цветы на игрушки Влад и Оля поделились со свадебным координатором. Девушка предложила обратиться к волонтерам благотворительной организации KinderVita. Около четырех лет они помогают детям, находящимся на лечении в онкоцентрах.

— Мы поняли, что для нас это будет иметь особое значение, ведь я тоже болела, — рассказывает Оля. — Поэтому в приглашениях попросили гостей вместо цветов принести на свадьбу игрушки. Позже в отдельном чате я расписала, какие именно нужны и для кого они. Мы очень рады, что нашу идею поддержали, а многие гости даже приносили по несколько штук!

Трогательным роликом с торжества Влада и Оли поделились в аккаунте KinderVita. В комментариях многие написали слова поддержки, пожелали паре счастья и поблагодарили за помощь детям.

Кстати, точное количество подаренных игрушек молодожены не считали, но известно: все уместились в три огромных мешка. Подарки пара уже передала волонтерам.

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