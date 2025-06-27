«Иран выстрелит себе в голову» 27.06.2025, 13:27

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Коллаж: Главред

Раскрыт сценарий обрушения режима в Тегеране.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил вероятность ответа Ирана на обстрелы его территории Израилем и США.

«Перекрыв Ормузский пролив, Иран просто выстрелит себе в голову. Во-первых, в таком случае Ирану просто не за что будет жить. Во-вторых, это вызовет недовольство Китая, поскольку именно он в основном покупает иранскую нефть. Потому польза такого шага очень сомнительна», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

Эксперт уверен, что правящий режим Ирана сейчас «висит на волоске», а перекрыв Ормузский пролив, Иран лишь ускорит все неблагоприятные процессы.

По его мнению, в случае перекрытия поставок иранской нефти цена может подскочить очень быстро до 150-200 долларов за баррель.

«В первую очередь это ударит по Китаю, поскольку он – основной импортер иранской нефти. Для США происходящее с нефтью тоже будет неприятно, но не смертельно, поскольку Штаты сами производят нефть. Плохо будет Европе и нам, Украине, поскольку мы являемся импортерами нефти», - говорит он.

Собеседник уверен, что Украине следует рассматривать снижение цен на нефть лишь как дополнительный бонус и дополнительный «гвоздь в гроб России».

«А вот возможность Российской Федерации экспортировать нефть обрубить должны мы сами. Вспомните, как в начале года, когда СБУ стала активно прощупывать нежные места в Балтийском море и Новороссийске, экспорт нефти РФ снизился сразу на 15%. Мы можем и должны делать все, чтобы россияне ничего не могли вывезти. Тогда цена на нефть не будет иметь значения, и, даже если нефть будет стоить 500 долларов за баррель, России это не поможет. В таком случае россияне будут привыкать использовать нефть по какому-то другому назначению: в качестве масок для лица, пить вместо боярышника, нюхать ее или изобретать другие способы», - добавил Загородний.

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