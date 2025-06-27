WhatsApp теперь сам пересказывает непрочитанные сообщения с помощью ИИ
- 27.06.2025, 13:18
В конкурирующих мессенджерах пока нет ничего подобного.
В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция для обобщения личных чатов пользователей. ИИ будет сам анализировать непрочитанные сообщения и создавать сводки, говорится в блоге компании.
Функция называется Message Summaries. По умолчанию она отключена, и только пользователь решает, включить ее или нет. После активации над чатом с непрочитанными сообщениями появится кнопка, по нажатию на которую ИИ мгновенно создаст для вас сжатую сводку в виде списка.
Технология работает на основе Private Processing, обеспечивая полную конфиденциальность: никто – даже WhatsApp – не имеет доступа ни к сообщениям, ни к их сводке. Кроме того, факт использования этой фичи остается скрытым от других участников беседы.
Пока функция доступна только на английском языке для пользователей из США, но в скором времени ее обещают запустить и в других странах, и на других языках.
Ранее Meta внедрила в мессенджер и другие ИИ-функции, в том числе ИИ-генерацию изображений в реальном времени и возможность создать своего чат-бота с искусственным интеллектом.