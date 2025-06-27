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Названы самые дешевые страны ЕС

  • 27.06.2025, 13:43
Названы самые дешевые страны ЕС

Самые дорогие — Дания и Люксембург.

Румыния в 2024 году была «самой дешевой» страной ЕС по стоимости продуктов питания, а по ряду других категорий «самой дешевой» оказалась Болгария.

Как сообщает «Европейская правда», информацию об этом опубликовало национальное статистическое ведомство, приводя данные Евростата.

В категории «продукты питания и безалкогольные напитки» Румыния в 2024 году оказалась самой дешевой страной ЕС, на следующих позициях после нее – Словакия и Польша.

В то же время самыми дорогими эти товары были в Люксембурге и Дании.

Болгария стала «лидером низких цен» по стоимости алкоголя и табачных изделий, одежды и обуви, топлива и коммунальных услуг.

Также Румыния с Болгарией имели самые низкие цены в сфере развлечений и отдыха.

Дания оказалась самой дорогой страной ЕС по стоимости одежды и обуви, транспорта, культуры и развлечений, а также ресторанов, а Ирландия – по стоимости алкоголя, табака, топлива и коммунальных услуг.

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