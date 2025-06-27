Китай сообщил, о чем удалось договориться с Трампом 27.06.2025, 13:56

Появились детали сделки.

Китай и Соединенные Штаты согласовали рамки реализации договоренностей по урегулированию торгово-экономических разногласий между двумя странами.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на материалы Министерства коммерции КНР. «Рабочие группы обеих сторон провели 9 — 10 июня торгово-экономические переговоры в Лондоне и достигли принципиального понимания относительно рамок для реализации договоренностей лидеров Китая и Соединенных Штатов и закрепления результатов Женевских торгово-экономических консультаций 10 — 11 мая», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что после лондонских переговоров китайская и американская команды поддерживали тесную связь, наработали проект рамок реализации договоренностей, представили его лидерам своих стран и недавно получили их одобрение этих рамок.

В ведомстве КНР рассказали, что согласно документу, Китай сократит сроки рассмотрения заявок экспортеров на поставку в США продукции, в отношении которой правительством КНР установлен экспортный контроль, а Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, которые они ввели против Китая.

Подробности предоставленных сторонами обещаний не приводятся, однако в первую очередь, очевидно, речь идет о разблокировании Пекином импорта в США редкоземельных минералов и отмене Вашингтоном запрета на поставки в КНР передовых чипов для моделей искусственного интеллекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com