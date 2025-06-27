Китай сообщил, о чем удалось договориться с Трампом
- 27.06.2025, 13:56
Появились детали сделки.
Китай и Соединенные Штаты согласовали рамки реализации договоренностей по урегулированию торгово-экономических разногласий между двумя странами.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на материалы Министерства коммерции КНР. «Рабочие группы обеих сторон провели 9 — 10 июня торгово-экономические переговоры в Лондоне и достигли принципиального понимания относительно рамок для реализации договоренностей лидеров Китая и Соединенных Штатов и закрепления результатов Женевских торгово-экономических консультаций 10 — 11 мая», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что после лондонских переговоров китайская и американская команды поддерживали тесную связь, наработали проект рамок реализации договоренностей, представили его лидерам своих стран и недавно получили их одобрение этих рамок.
В ведомстве КНР рассказали, что согласно документу, Китай сократит сроки рассмотрения заявок экспортеров на поставку в США продукции, в отношении которой правительством КНР установлен экспортный контроль, а Соединенные Штаты отменят ряд ограничительных мер, которые они ввели против Китая.
Подробности предоставленных сторонами обещаний не приводятся, однако в первую очередь, очевидно, речь идет о разблокировании Пекином импорта в США редкоземельных минералов и отмене Вашингтоном запрета на поставки в КНР передовых чипов для моделей искусственного интеллекта.