В Беларуси резко подорожал евро 1 27.06.2025, 14:09

2,130

Сразу на девять копеек.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 июня курс евро поднялся сразу на 9 копеек (+2,7%). Евро демонстрирует максимальный показатель более чем за два месяца.

Подорожал и доллар, хотя и не так заметно. А курс российского рубля пошел вниз.

Итоги торгов

Доллары США: 2,9663 (+0,0047 / +0,16%);

Евро: 3,5000 (+0,0920 / +2,70%);

Российский рубль: 3,7738 (-0,0019 / -0,05%);

Китайский юань: 4,1291 (+0,0062 / +0,15%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com