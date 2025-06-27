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В Беларуси резко подорожал евро

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  • 27.06.2025, 14:09
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В Беларуси резко подорожал евро

Сразу на девять копеек.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 27 июня курс евро поднялся сразу на 9 копеек (+2,7%). Евро демонстрирует максимальный показатель более чем за два месяца.

Подорожал и доллар, хотя и не так заметно. А курс российского рубля пошел вниз.

Итоги торгов

Доллары США: 2,9663 (+0,0047 / +0,16%);

Евро: 3,5000 (+0,0920 / +2,70%);

Российский рубль: 3,7738 (-0,0019 / -0,05%);

Китайский юань: 4,1291 (+0,0062 / +0,15%).

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