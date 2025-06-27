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«Гауляйтер» Крыма Аксенов панически боится ликвидации

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  • 27.06.2025, 14:15
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«Гауляйтер» Крыма Аксенов панически боится ликвидации
Сергей Аксенов

Российский ставленник передвигается с мобильной РЭБ.

Назначенный Россией во временно оккупированном Крыму гауляйтер Сергей Аксенов все больше боится за свою жизнь. По полуострову он сейчас передвигается с мобильной системой радиоэлектронной борьбы.

В целом же предатель старается как можно меньше появляться на публике, если же сделать этого не удается – прилагает усилия для того, чтобы его передвижения были максимально скрытыми и быстрыми. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар «Атеш».

Гауляйтера, которому жители полуострова дали прозвище «Гоблин», в Симферополе заметили разъезжающим на авто с мобильным РЕБ.

«Агент «Атеш» зафиксировал перемещение главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова в Симферополе. В кортеже его сопровождения была замечена машина с автомобильным РЭБ. В последнее время по всему полуострову усиливаются меры безопасности. После недавних операций Сил обороны Украины коллаборант Аксенов опасается возможного удара FPV-дроном с целью его ликвидации. В связи с этим его все реже можно увидеть в публичных местах, а его перемещения стараются сделать максимально скрытными и быстрыми», – отметили в «Атеш».

Несмотря на то, что гауляйтер очевидно преувеличивает собственную значимость, возмездие за содеянное, обещают в движении, его неминуемо настигнет.

«Со своей стороны мы продолжаем наблюдение за действиями оккупантов в Крыму и передаем всю собранную информацию Силам обороны Украины. От наших глаз не укроется никто — мы гарантируем, что каждый оккупант столкнется со справедливым наказанием за свои преступления!» – заявили в «Атеш».

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