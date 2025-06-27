Ученые: У орангутангов есть сиеста 27.06.2025, 14:19

В течение 14 лет приматологи наблюдали за поведением 53 взрослых обезьян.

Ученые из Института поведения животных Макса Планка (Max Planck Institute of Animal Behavior) и Университета Констанца (University of Konstanz) впервые детально изучили, как дикие орангутаны справляются с нарушениями сна. Результаты исследования показали удивительное сходство стратегий восстановления сна у орангутанов и людей, в том числе дневные «сиесты», пишет «Хайтек».

В течение 14 лет приматологи наблюдали за поведением 53 взрослых орангутанов на станции мониторинга Суак-Балимбинг (Suaq Balimbing Monitoring Station) на Суматре, зафиксировав 455 дней и ночей их жизни. Орангутаны, как и люди, спят в «кроватях» — они строят гнезда высоко в кронах деревьев, тратя около десяти минут на создание устойчивой платформы из согнутых и сплетенных веток с матрасом из листьев.

Наблюдение за сном диких орангутанов потребовало от ученых изобретательности. С земли они не могли видеть животных в гнездах, но слышали характерные звуки — шорох и тряску веток, когда орангутаны устраивались на ночь. Затем наступала тихая фаза, которую ученые назвали «фазой сна» и использовали как индикатор сна. В среднем эта фаза длилась почти 13 часов.

Исследование выявило несколько факторов, сокращающих продолжительность ночного сна: присутствие других орангутанов во время строительства гнезда, низкие ночные температуры и дальние путешествия накануне. «Это немного похоже на то, как если бы они не ложились спать допоздна, когда у них гостит друг, или их сосед по комнате так громко храпит утром, что они встают раньше обычного», — поясняет Эшбери.

Анализ дневного сна показал явный компенсаторный эффект: орангутаны спали дольше в те дни, когда предыдущей ночью спали меньше. За каждый час потерянного ночного сна они добавляли к дневному отдыху от пяти до десяти минут.

Для дневного сна орангутаны Суак строят специальные гнезда — более простые и быстрые в изготовлении, чем ночные. На их строительство уходит менее двух минут, но они все равно обеспечивают стабильное и безопасное место для отдыха. Примерно в 41% случаев орангутаны спали хотя бы один раз днем, при средней продолжительности дневного сна — 76 минут.

Ученые связывают наблюдения с когнитивными способностями орангутанов. Популяция Суак известна использованием инструментов и культурной сложностью — чертами, которые могут требовать надежных механизмов компенсации недостатка сна.

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