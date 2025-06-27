В российской экономике открылась «черная дыра» 1 Егор Остапов, «Зеркало недели»

27.06.2025, 14:23

2,454

По фундаменту пошли трещины.

Говоря о состоянии российской экономики, очень легко впасть в крайность, то ожидая ее падения «через две-три недели», то веря в бесконечность ресурсов Москвы. Реальность же, как всегда, намного сложнее. Российская экономика не стоит на грани коллапса, но она вошла в фазу системной деградации, где каждый новый месяц войны требует все более отчаянных мер для поиска ресурсов.

Макроуровень: черная дыра федерального бюджета

Финансирование вооруженной агрессии РФ держится на трех основных столпах: резервном Фонде национального благосостояния (ФНБ), доходах от экспорта энергоносителей и эмиссионном инструменте центробанка, то есть печатном станке. Но на четвертый год полномасштабного вторжения каждая из этих опор уже начинает «проседать».

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы РФ в 2024 году выросли на 38% и уже достигли приблизительно 7,1% ВВП. На фоне этого складывается комбинация и других неблагоприятных факторов.

Фонд национального благосостояния. Когда-то мощная финансовая подушка безопасности стремительно истощается. Если на начало 2022 года его ликвидные активы составляли 148 млрд долл., то, по самым новым данным, сейчас эта сумма уменьшилась до 36 млрд, а на протяжении 2025 года ФНБ может быть почти полностью исчерпан.

Нефтегазовые доходы. Хотя Россия частично адаптировалась к санкциям, доходы от экспорта энергоносителей уже выглядят недостаточными для покрытия военных расходов. Средняя цена на основной сорт российской нефти Urals в 2024 году держалась ниже 70 долл. за баррель, а постоянные атаки на нефтяную инфраструктуру и усиление контроля над ценовым потолком «Большой семерки» ограничивали прибыли еще больше.

Эмиссия. Дальнейшее использование печатного станка в перегретой экономике неизбежно приведет к опасной инфляции.

В целом же сравнение первых кварталов 2024-го и 2025 годов является показательным для состояния российской экономики: при росте военных расходов на 57% дефицит федерального бюджета взлетел на 623%. Это не просто тревожные цифры, это признак того, что система работает на грани своих возможностей.

Микроуровень: трещины в фундаменте — региональные бюджеты

Проблемы федерального центра каскадом спускаются на регионы, где финансовый кризис проявляется еще острее. Пока федеральный бюджет пытается латать дыры, региональные казны пустеют с угрожающей скоростью.

В Екатеринбурге, одном из крупнейших городов страны, дефицит бюджета утроился, достигнув 9,7 млрд руб. В Челябинской области, важном промышленном центре, дефицит достиг 72 млрд руб., что составляет 25% от всех доходов. Фактически в бюджете региона не хватает каждого четвертого рубля. Похожая ситуация и в национальных республиках: бюджетный дефицит Башкортостана удвоился, а в Татарстане вырос в 2,4 раза. Даже в зажиточной Казани бюджет, планировавшийся как бездефицитный, теперь имеет дыру в 9 млрд руб.

На фоне этого показательно решение Кремля выделить 2,5 млрд руб. на строительство небоскреба в Чечне. Это демонстрирует, что в условиях кризиса ресурсы распределяются не для поддержки социальной стабильности в промышленных регионах, а для покупки лояльности политических элит, что только усиливает внутреннее напряжение.

Где Кремль будет искать ресурсы?

С учетом исчерпания традиционных источников финансирования Россия будет вынуждена прибегать к новым, более болезненным для экономики и населения, методам.

Усиление налогового давления. Собственно, оно уже происходит. Согласно закону, принятому Государственной думой РФ, с 2025 года вводится пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (от 13 до 22%) и возрастает налог на прибыль для компаний с 20 до 25%. По оценкам правительства РФ, эти меры должны принести в бюджет дополнительные 2,6 трлн руб. в 2025 году.

«Добровольные» взносы и поборы с бизнеса. Практика «раскулачивания» олигархов и крупных компаний, вероятно, станет системной. Еще в 2023 году был введен одноразовый «налог на сверхприбыли», который, по существующим данным, принес в бюджет около 300 млрд руб. Этот опыт, вероятно, будет повторяться.

Внутренние займы. Кремль все больше будет полагаться на внутренний долг, выпуская облигации федерального займа (ОФЗ). Согласно данным Министерства финансов Российской Федерации, в 2024 году в рамках программы государственных внутренних заимствований было размещено ОФЗ на общую сумму 4,37 трлн руб. Поскольку доступ к внешним рынкам капитала закрыт, основными покупателями этих бумаг становятся российские государственные банки, что является формой скрытой эмиссии.

Китай как источник ресурсов. Зависимость от Китая, уже являющаяся тотальной, будет только усиливаться. Свыше 90% торговых расчетов между странами уже проводятся в рублях и юанях. Это означает, что Россия продает свои энергоресурсы со значительными скидками в обмен на валюту, за которую может импортировать критически важные товары в основном из Китая, часто по завышенным ценам.

Как с этим бороться?

Анализ уязвимых мест российской экономики позволяет определить направления для усиления международного давления. Цель таких санкций — не ожидать мгновенного коллапса, а системно повышать цену войны для Кремля, ограничивая его способность искать ресурсы.

Самым эффективным инструментом является угроза отключения от долларовой системы банков третьих стран. Как отмечает аналитический центр Atlantic Council, указ президента США №14114 уже заставил банки Китая, Турции и ОАЭ значительно усложнить транзакции с Россией, что привело к задержкам платежей и срыву контрактов.

Необходимо также вести борьбу и с «теневым флотом» РФ — усилить контроль и ввести санкции против компаний, предоставляющих страховые, логистические и юридические услуги судам, перевозящим российскую нефть. Многочисленные расследования выявляют сложные схемы по обходу санкций — перегрузку нефти в открытом море и использование старых танкеров с неизвестными собственниками.

Необходим более жесткий контроль над экспортом товаров двойного назначения через третьи страны, такие как Кыргызстан, Армения и Казахстан. Отчеты Министерства торговли США показывают, что именно через них Россия продолжает получать западные микросхемы и компоненты для своей военной техники.

Новые налоговые поступления в РФ также должны стать объектом внимания. Необходимо рассмотреть возможность введения санкций против компаний и секторов экономики, которые станут основными донорами российского бюджета, чтобы ограничить финансовый поток еще в его начале.

Россия втянула себя в войну на истощение, к которой ее экономика оказалась не готовой в долгосрочной перспективе. Впереди у нее выбор между двумя плохими сценариями: или неконтролируемая инфляция и стагфляция из-за попыток продолжать финансировать войну, или необходимость сокращать военные расходы, что будет означать фактическое поражение в горячей фазе войны. Экономическое давление, усиливающееся с каждым месяцем, вместе с геополитической изоляцией превращают войну против Украины в экзистенциальную угрозу для самой России. Задача международного сообщества — методично перекрывать все пути поступления денег в РФ, делая цену агрессии неподъемной.

Егор Остапов, «Зеркало недели»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com