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В Минске запускают автобус с необычным номером

  • 27.06.2025, 14:25
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В Минске запускают автобус с необычным номером

До сих пор в столице таких не было.

Оператор перевозок «Столичный транспорт и связь» сообщает, что в Минске запускают новый автобусный маршрут. И у него нетипичный номер, заметил портал Blizko.by.

«С целью обеспечения транспортным обслуживанием предприятий, расположенных в районе ул. Академика Красина, 201, с 1 июля 2025 года ежедневно организуется работа городского автобусного маршрута № 260 «Автостанция Автозаводская — Академика Красина», — сообщили на предприятии.

Здесь обращает на себя внимание номер нового маршрута: 260.

До сих пор у городских автобусов Минска не было таких больших номеров, отмечает портал. Если открыть расписание всех городских автобусов, там последний номер обычных городских автобусных маршрутов — № 199С. А дальше идут маршруты из массива 900-х номеров — это временные маршруты.

Еще летом 2020-го в Минске изменили диапазон номеров городских автобусов за счет пригородных. До тех пор под городские автобусы были зарезервированы номера с 1 до 199, а 200-е были отданы пригородным маршрутам. Но к тому моменту все городские маршруты перестали умещаться в свой диапазон (всего было около 210 разных маршрутов), приходилось задействовать буквы.

Поэтому в июле 2020 года Мингорисполком и Минский облисполком внесли изменения в совместное решение, действующее с 2009-го. И теперь для городских маршрутов общественного транспорта освобожден диапазон номеров с 200-го по 299-й. Основные пригородные будут начинаться на 3** и 4**, сезонные — на 8** (раньше они стояли в общем ряду), временные — на 9** (это маршруты, которые организуются на определенные мероприятия на несколько дней или на периоды дорожно-строительных работ). А 2** теперь начнут присваивать городским маршрутам.

Таким образом, спустя пять лет после того решения в Минске появляется городской маршрут с номером в «двухсотом» массиве, причем не № 201, а почему-то сразу № 260.

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