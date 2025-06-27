Сорвалась поставка российских С-400 в Индию 27.06.2025, 14:27

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Поставки отложены де-факто на три года.

Один из ключевых контрактов на поставку за рубеж российского оружия — продажа в Индию систем С-400 — оказался сорван. Хотя «Росооборонэкспорт» еще в 2024 году должен был завершить передачу Нью-Дели пяти дивизионов новейших российских систем ПВО, индийские военные до сих пор ждут получения последних партий этих систем, пишет The Moscow Times.

Поставки по контракту на $5,4 млрд, который был заключен в 2018 году, отложены де-факто на три года, сообщает Times of India со ссылкой на источники, знакомые с итогами переговоров министров обороны Индии и России Андрея Белоусова и Раджната Сингха.

По словам собеседников издания, Белоусов на встрече глав Минобороны стран ШОС пообещал своему индийскому коллеге, что четвертый дивизион С-400 отправится в Индию в конце 2026 года, а второй — до конца 2027-го. Поставки задержались из-за войны в Украине, сказал источник Times of India.

Один дивизион включает две батареи, каждая из которых имеет боекомплект из 128 ракет с дальностью перехвата целей до 380 км, а также радары и транспортеры-вездеходы.

Новых сделок на покупку российского оружия Индия заключать не планирует, рассказывали ранее источники Reuters в правительстве республики. В апреле вместо истребителей «Сухого» индийское Минобороны решило закупить 26 французских Rafale за $7,4 млрд.

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