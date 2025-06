В Ингушетии взорвали полицейский колледж

Ответственность взяло на себя местное подполье.

В ночь на 26 июня в Назрани, крупнейшем городе Ингушетии, прогремел взрыв у входа в здание полицейского колледжа.

Как сообщает Astra, сработала самодельная взрывчатка небольшой мощности, предположительно, сдетонировав преждевременно.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал, однако само здание учебного учреждения получило повреждения.

В социальных сетях уже опубликовали фото и видео с места происшествия, на которых видны выбитые стекла и поврежденный фасад.

Позже ответственность за эту атаку, как пишет «Милитарный», взяла на себя организация «Вооруженные силы Галгайче» – подпольная структура, которая выступает против путинского режима и российского контроля в регионе.

В своем заявлении они отметили, что целью удара было здание, где проходят подготовку будущие сотрудники силовых структур России, в частности МВД, Росгвардии и других органов.

«С момента открытия в 2023 году этот колледж стал центром подготовки будущих карателей, которые учатся подавлять свободу собственного народа под видом «образования». С разрешения Аллаха мы не позволим превращать наших сыновей в изменников», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях от имени Генштаба подполья.

Подпольщики также подчеркнули, что при подготовке операции они учитывали близость объекта к гражданской инфраструктуре, поэтому было решено использовать взрывное устройство малой мощности, чтобы минимизировать возможный ущерб и исключить жертвы среди мирного населения.

Российские власти и местные силовые структуры пока официально не прокомментировали произошедшее.

