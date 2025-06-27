Синоптики рассказали, какими будут последние выходные июня 27.06.2025, 14:37

Белорусов ждут осадки.

Суббота и воскресенье, 28 и 29 июня, в Беларуси пройдут под влиянием фронтальных разделов и неустойчивых воздушных масс. Об этом сообщает Telegram-канал «Метеовайб».

Центр циклона сместится с территории Скандинавии на Брянскую область. Ночью на большей части страны ожидаются дожди, на юге возможны грозы. Днем по востоку пройдут осадки, местами с грозами, в то время как запад Беларуси окажется под влиянием антициклона с Бискайского залива — здесь существенных осадков не ожидается.

Из-за контраста между циклоном и антициклоном установится сильный барический градиент — в течение суток ожидается порывистый северо-западный ветер до 15–17 м/с.

Температура ночью составит +10…+16 °C, днем — +16…+22 °C, по юго-западу — до +24 °C.

В Минске ночью +12…+14 °C и дождь, днем +18…+20 °C, облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь и порывистый ветер.

Воскресенье, 29 июня

На погоду, по информации Белгидромета, повлияет малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами по стране — кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер сохранится западного и северо-западного направления, днем во многих регионах — порывистый и сильный.

Температура воздуха ночью составит +9…+16 °C, днем потеплеет до +19…+26 °C.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com