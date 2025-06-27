Бундестаг проголосовал за приостановление воссоединения семей беженцев
- 27.06.2025, 14:47
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Ограничение будет действовать в течение двух лет.
Бундестаг одобрил законопроект правительственной коалиции о приостановлении права на воссоединение семей – отныне определенные категории беженцев временно не смогут перевозить в Германию близких родственников, таких как родители или дети.
Об этом сообщило издание Spiegel.
Ограничение будет действовать в течение двух лет. За закон проголосовали партии коалиции – ХДС и СДПГ, а также правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Против выступили «Зеленые» и Левая партия.
Речь идет о родственниках лиц с так называемой субсидиарной защитой. Это люди, которые не были признаны беженцами в соответствии с Женевской конвенцией или как лица, имеющие право на убежище, но все же получили разрешение оставаться в Германии по другим причинам – например, если им на родине угрожают пытки, казнь или бесчеловечное обращение. Обычно это беглецы от гражданских войн.
Лица с субсидиарной защитой получают разрешение на пребывание сроком на три года с возможностью продления. В Германии их насчитывается около 380 тысяч, преимущественно сирийцев.
В отличие от признанных беженцев, в этом случае законодатель имеет больше свободы для регулирования права на воссоединение.