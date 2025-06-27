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В Минске продают квартиру у парка всего за $38 тысяч

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  • 27.06.2025, 14:54
  • 1,514
В Минске продают квартиру у парка всего за $38 тысяч
Фото: realt.by

В чем подвох?

В Минске на торги выставили квартиру по удивительно низкой стоимости — всего за 38 тысяч долларов. Это обычная однушка в многоэтажке, состояние вполне нормальное, находится в парковой зоне у Слепянской водной системы, пишет realt.by. А в чем тогда подвох?

Фото: realt.by

Интересующая нас квартира находится на первом этаже многоэтажки на улице Тухачевского, 3. Напротив — парк Чингиза Айтматова и берег Слепянской водной системы. До станции метро «Партизанская» — 17 минут пешком.

Квартира однокомнатная, общая площадь 32,1 м2. Планировка простейшая: коридор, совмещенный санузел, кухня и спальня. Состояние жилое, с вполне обыкновенным ремонтом.

Фото: realt.by
Фото: realt.by
Фото: realt.by

Квартира продается на электронной площадке «БелЮрОбеспечение» из-за долгов владельца (ипотека). Начальная стоимость — 112 753 рублей или 38 тысяч долларов по курсу.

Но стоит иметь ввиду, что на этой жилплощади зарегистрировано сразу 9 лиц, (три из них несовершеннолетние).

Торги состоятся 15 июля 2025 в 9:00.

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