В Минске продают квартиру у парка всего за $38 тысяч

В Минске продают квартиру у парка всего за $38 тысяч1
- 27.06.2025, 14:54
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В чем подвох?
В Минске на торги выставили квартиру по удивительно низкой стоимости — всего за 38 тысяч долларов. Это обычная однушка в многоэтажке, состояние вполне нормальное, находится в парковой зоне у Слепянской водной системы, пишет realt.by. А в чем тогда подвох?
Интересующая нас квартира находится на первом этаже многоэтажки на улице Тухачевского, 3. Напротив — парк Чингиза Айтматова и берег Слепянской водной системы. До станции метро «Партизанская» — 17 минут пешком.
Квартира однокомнатная, общая площадь 32,1 м2. Планировка простейшая: коридор, совмещенный санузел, кухня и спальня. Состояние жилое, с вполне обыкновенным ремонтом.
Квартира продается на электронной площадке «БелЮрОбеспечение» из-за долгов владельца (ипотека). Начальная стоимость — 112 753 рублей или 38 тысяч долларов по курсу.
Но стоит иметь ввиду, что на этой жилплощади зарегистрировано сразу 9 лиц, (три из них несовершеннолетние).
Торги состоятся 15 июля 2025 в 9:00.