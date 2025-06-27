Ученые раскрыли секрет здоровых сосудов сердца 27.06.2025, 14:56

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Открытие может помочь раньше выявлять врожденные болезни.

Ученые из Центра Макса Дельбрюка в Германии выяснили: ионный канал PIEZO2, который помогает нам чувствовать прикосновения, играет важнейшую роль в формировании сосудов сердца. Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

Без этого канала у подопытных мышей коронарные артерии (сосуды, снабжающие сердце кровью) развивались неправильно — они были слишком узкими или образовывали ненормальные ответвления. Это приводило к снижению поступления кислорода к сердцу и утолщению сердечной мышцы, что может привести к серьезным заболеваниям.

Интересно, что такие проблемы возникали как при отсутствии PIEZO2, так и при его чрезмерной активности, которая встречается при редком генетическом заболевании у людей — синдроме Мардена-Уокера.

Ученые считают, что подобные сбои у человека могут привести к врожденным порокам сердца или увеличить риск болезней сердца в зрелом возрасте. PIEZO2 обычно активен только до рождения, но есть данные, что он может «включаться» и у взрослых, например, после инфаркта, помогая восстанавливать сосуды.

Сейчас специалисты собираются проверить свои выводы на клетках человека, чтобы понять, как можно управлять этим каналом для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наше открытие может помочь раньше выявлять врожденные болезни сердца и даже предотвратить их развитие», — рассказала руководитель исследования Аннетта Хаммес.

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