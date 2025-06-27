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Рок-группа Nazareth не приедет на фестиваль «кошелька» Лукашенко

  • 27.06.2025, 15:05
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Рок-группа Nazareth не приедет на фестиваль «кошелька» Лукашенко

Известные музыканты не приедут в Пружаны.

Шотландская рок-группа Nazareth не приедет на летний рок-фестиваль в Пружаны, который пройдет 27−28 июня.

«После стольких замечательных концертов в Беларуси за последние 25 лет нам особенно тяжело объявить о своем отказе от участия в фестивале «Солнцестояние» в Пружанах. Обстоятельства, не зависящие от нас, не позволили группе выступить в этом году. Но мы надеемся, что нам удастся организовать выступление в 2026 году», — сказано в «Фейсбуке» группы Nazareth.

При этом ни на сайте, ни на странице в «Фейсбуке» группы ничего не сказано о переносе европейского тура. Сегодня, 26 июня, группа выступает на фестивале в Швейцарии, а затем летит в Норвегию, Эстонию, Латвию.

Напомним, open-air «Солнцестояние» проводится в Пружанах второй год. Как выяснило «Бюро», к этому фестивалю причастен один из «кошельков» Лукашенко — бизнесмен Александр Зайцев.

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