Выходные в Беларуси начнутся необычно 27.06.2025, 15:14

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Но главные изменения ожидаются к началу июля.

На утро и день субботы, 28 июня, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщил Белгидромет. Ожидаются грозы и примерно «ровная» температура в районе 20−25 градусов тепла.

Поводом для объявления оранжевого уровня опасности стало то, что утром и днем субботы, 28 июня, во многих районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с. В дневные часы в Минске порывы ветра достигнут 15−18 м/с.

Кроме того, в субботу по большей части страны пройдут дожди, местами с грозами. Ветер западный, северо-западный порывистый, ночью местами, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +11…+17°С, днем +16…+22°С, по западу до +24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В воскресенье, 29 июня, местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью +9…+16°С, днем +19…+26°С.

А в понедельник, 30 июня, будет преимущественно без осадков, лишь днем по северо-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-западный, западный порывистый, днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +18…+24°С.

Изменения прохладной для лета и дождливой погоды ожидаются к началу июля.

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