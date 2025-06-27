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«Мощный финансовый стресс»

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  • 27.06.2025, 15:41
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«Мощный финансовый стресс»

В зоне риска оказались ведущие российские отрасли.

Эксперты близкого к Кремлю аналитического центра ЦМАКП оценили, как высокие процентные ставки и растущие неплатежи сказываются на устойчивости компаний. Они выявили группу отраслей, испытывающих мощный «финансовый стресс», говорится в их презентации «о рисках финансовой дестабилизации компаний реального сектора», пишет The Moscow Times.

Они описывают частый сценарий дестабилизации. Из-за задержки оплаты возникает сбой в обороте товаров и услуг, что препятствует быстрому запуску нового производственного цикла; ограниченный доступ к финансированию оборотного капитала тормозит производство, оно падает, с ним падают доходы или начинаются убытки; эти убытки «съедают» капитал компаний, а кредитная нагрузка и падение капитализации заставляют их избавляться от активов. Результат: без поддержки предприятия окажутся банкротами или, в лучшем случае, будут поглощены за минимальную цену.

Условия для этого созданы, и процесс пошел. Средняя рентабельность оборотного капитала в промышленности в I квартале была примерно на 5 процентных пунктов (п. п.) меньше ставок по кредитам (примерно 17% и 22,1%, соответственно) и, по расчетам ЦМАКП, превышала ее лишь в металлургии и химическом комплексе. Долговая нагрузка компаний быстро растет уже 1,5 года: отношение процентных платежей к прибыли до налогов и процентов (минус убыток) в марте достигло 30%. Это ровно вдвое больше, чем в ноябре 2023 г., а более высокие значения наблюдались во второй половине 2015 г., когда экономика была в кризисе (ВВП в тот год сократился на 2%). Более, чем в 40% отраслей (11 из 25) чистые обязательства компаний превышают EBITDA в три и более раза.

А вот ликвидность хозяйственного оборота (отношение остатков на расчетных счетах к отгруженной продукции) в этом году сокращается. По расчетам ЦМАКП, реальные (с поправкой на инфляцию) остатки на рублевых расчетных счетах предприятий в 2024-2025 гг. снизились по сравнению с предшествующими годами примерно на 10% – при том, что производство за выросло. Постепенно ускоряется и рост взаимных неплатежей предприятий, отмечал недавно ЦМАКП в тематической аналитической записке.

Эксперты ЦМАКП разработали «финансовый радар» – систему показателей, которые позволяют судить о наличии или отсутствие финансового «стресса» в отраслях. Ключевыми рисками они называют кассовые разрывы, недостаток средств для возобновления производственного цикла, убыточность производства, устойчивое падение стоимости активов компаний ниже величины их обязательств и последующее банкротство.

Оценив состояние отраслей, эксперты ЦМАКП разбили их на три группы: «пострадавшие», «стагнирующие» и «финансово устойчивые». К тем, кто испытывает «финансовый стресс», они отнесли рыбную, добывающую (особенно уголь), производство одежды и изделий из кожи, производство и торговлю автомобилями, нефтепереработку, строительство (прежде всего инженерное – строительство зданий стагнирует), водный транспорт и почтовую связь. На долю «пострадавших» отраслей приходится 17% общей выручки, или каждый шестой рубль. Самая большая группа – «стагнирующие» отрасли (52% выручки), на «финансово устойчивые» приходится 31%.

Стресс, который испытывает «пострадавшая» группа, затронул три ключевых сегмента финансового оборота: расчеты с контрагентами, обеспеченность оборотными средствами и рентабельность, отмечает ЦМАКП, при этом напряженная ситуация с рентабельностью сохраняется по всем анализируемым отраслям. Однако мощный «финансовый стресс» пока не привел к повсеместному росту числа банкротств, успокаивают авторы исследования.

Ухудшение финансового положения компаний отмечают практически все: и чиновники, и банкиры, и Центробанк. «Мы видим сейчас, что большое количество предприятий... начинают испытывать сложности с обслуживанием кредита», – говорил на ПМЭФ предправления Сбербанка Герман Греф, а президент ВТБ Андрей Костин отмечал, что многие компании работают и заимствуют сейчас только на погашение долгов. Анализ Центробанка показал, что из 78 крупнейших компаний 13 не зарабатывают даже на уплату процентов. ЦБ отмечает ухудшение финансового положения компаний и даже допускает отдельные банкротства, но вала банкротств не ждет. По его мнению, что в целом компании справляются с высокими ставками, а проблемы возникают прежде всего у закредитованных.

Российская экономика все сильнее разделяется на растущую военную и стагнирующую, а местами сжимающуюся гражданскую. Растущая неоднородность затрудняет диагностику происходящего в экономике, отмечала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: «Часть компаний справедливо отмечает ухудшение условий на своих рынках, в то же время рост бюджетных расходов… позволяет другим… быстро увеличивать выпуск и зарплаты».

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