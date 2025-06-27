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Причастного к репрессиям топ-менеджера из Мозыря осудили на 10 лет

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  • 27.06.2025, 15:46
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Причастного к репрессиям топ-менеджера из Мозыря осудили на 10 лет

И дело не в политике.

20 июня суд Центрального района Гомеля рассмотрел уголовное дело «в отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 УК», — это взятка в особо крупном размере. Фамилия фигуранта не называется, но в информации указано, что он являлся должностным лицом УП «Запад-Транснефтепродукт» в Мозыре.

Мужчину обвинили в том, что «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а именно за обеспечение дальнейшего заключения с субъектами хозяйствования договоров купли-продажи, контрактов на выполнение ремонтных и строительно-монтажных работ, надлежащее их исполнение договорных обязательств», получил, в том числе повторно, крупные взятки.

Это автомобиль AUDI Q6 стоимостью более 472 тысяч белорусских рублей (почти 160 тыс. долларов), а также денежные средства в общей сумме не менее 320 600 белорусских рублей (более 108 тыс. долларов).

За получение взятки, совершенной повторно, в особо крупном размере обвиняемый приговорен к лишению свободы на срок 10 лет в колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 600 базовых величин. Найденные у него денежные средства в сумме 4700 долларов конфискованы в доход государства. Кроме того, с фигуранта постановлено взыскать в доход государства сумму, соответствующую стоимости имущества, добытого преступным путем, — 759 560 рублей (более 256 тыс. долларов).

Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил.

Как пишет «Флагшток», обвиняемый Д. — это, вероятно, Тимофей Давыдов, который до недавнего времени занимал должность заместителя генерального директора по строительству «Запад-Транснефтепродукт».

Упоминаний о Давыдове в открытом доступе практически нет. Единственная информация, которая о нем встречается, — это то, что он соучастник преступлений против прав и свобод граждан.

«Давыдов поддерживает режим Лукашенко и политически мотивированные репрессии, оказывал давление на сотрудников предприятия. Увольнял тех, кто выражал свою позицию против режима Лукашенко», — говорится на сайте Luka.zone.

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