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От отработки теперь можно сбежать в армию

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  • 27.06.2025, 16:20
  • 1,056
От отработки теперь можно сбежать в армию

Службу будут засчитывать в срок отработки по распределению.

В Министерстве труда сообщили, что срочная служба, служба по контракту, в резерве, а также альтернативная служба теперь будут считаться частью обязательной отработки после окончания колледжа или университета.

По закону, выпускники теперь должны отработать: 2 года после университета, 5 лет — если учились по целевому направлению, 2 года — после среднего специального учреждения и 1 год — после профессионально-технического.

Служба в армии длится от 1 до 1,5 лет, по контракту — от 2 лет, альтернативная служба — от 2 до 3 лет.

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