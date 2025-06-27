От отработки теперь можно сбежать в армию

От отработки теперь можно сбежать в армию4
- 27.06.2025, 16:20
- 1,056
Службу будут засчитывать в срок отработки по распределению.
В Министерстве труда сообщили, что срочная служба, служба по контракту, в резерве, а также альтернативная служба теперь будут считаться частью обязательной отработки после окончания колледжа или университета.
По закону, выпускники теперь должны отработать: 2 года после университета, 5 лет — если учились по целевому направлению, 2 года — после среднего специального учреждения и 1 год — после профессионально-технического.
Служба в армии длится от 1 до 1,5 лет, по контракту — от 2 лет, альтернативная служба — от 2 до 3 лет.