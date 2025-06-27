От отработки теперь можно сбежать в армию 4 27.06.2025, 16:20

1,056

Службу будут засчитывать в срок отработки по распределению.

В Министерстве труда сообщили, что срочная служба, служба по контракту, в резерве, а также альтернативная служба теперь будут считаться частью обязательной отработки после окончания колледжа или университета.

По закону, выпускники теперь должны отработать: 2 года после университета, 5 лет — если учились по целевому направлению, 2 года — после среднего специального учреждения и 1 год — после профессионально-технического.

Служба в армии длится от 1 до 1,5 лет, по контракту — от 2 лет, альтернативная служба — от 2 до 3 лет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com