Эксперт объяснил, почему с линии фронта в Украине исчезли солдаты КНДР 27.06.2025, 16:44

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У Ким Чен Ына есть другие приоритеты.

Армия Северной Кореи сейчас насчитывает около 1,5 млн бойцов, поэтому теоретически отдать в распоряжение России 100 тысяч из них не было бы проблемой. Но, похоже, что сейчас у Ким Чен Ына есть другие приоритеты, заявил в эфире Radio NV военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный.

«Кроме того, у них есть до 4 млн резервистов, которых могут очень быстро призвать. Но надо понимать, что Путин должен дать что-то такое Ким Чен Ыну, чтобы было за что купить. Потому что эти 11 тысяч, которые к нам приезжали, они ехали учиться, получать боевой опыт. Поэтому мне кажется, что говорить, что сейчас какие-то десятки или сотни тысяч бойцов из КНДР поедут воевать в Украину - это малореально», - сказал Нарожный.

Он добавил, что сейчас для Ким Чен Ына приоритетным является вопрос Южной Кореи, на которую он хотел бы пойти войной. Зато Путин не имеет чего-то, что он мог бы предложить взамен лидеру КНДР.

«Но все равно исключать вероятность, что могут появиться военные или инженерные подразделения, или рабочие, которые могут собирать те же «Шахеды» - точно не надо», - добавил Нарожный.

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