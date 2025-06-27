закрыть
27 июня 2025, пятница, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-политзаключенная Наталья Дулина выступила против снятия санкций с режима Лукашенко

6
  • 27.06.2025, 17:22
  • 2,800
Экс-политзаключенная Наталья Дулина выступила против снятия санкций с режима Лукашенко
Наталья Дулина

Репрессии в стране продолжаются.

Освобожденная в прошлую субботу во время визита в Минск спецпосланника президента США Кита Келлога бывшая политзаключенная Наталья Дулина дала интервью российской «Новой газете». В нем она высказалась на тему, стоит ли американцам заключать сделку с режимом об отмене наложенных на режим Лукашенко санкций в обмен на освобождение политзаключенных.

— Вы говорили, что американцы пообещали: последнее помилование — это «только начало, и таким образом будут пытаться вытащить всех». В New York Times писали о «большой сделке» — массовом освобождении политзаключенных в обмен на снятие части американских санкций. Это было бы правильно?

— Хочу начать с того, что я не политический аналитик. Как обычный человек, я считаю: снимать санкции в обмен на жизнь людей, которые сейчас содержатся [в колониях], — ошибочно. Это все равно что договариваться с людоедом, что он больше не будет есть людей. Договариваться, что он выпустит тех людей, которых он уже в холодильник положил, чтобы их съесть, и рассчитывать, что других людей он больше есть не будет.

Извините за пафос, но пока мы с вами разговариваем, процесс продолжается: один человек выходит оттуда, а пять — заходят. Возможно, сейчас больше людей получают «химию» — ограничение свободы, а не колонию, но все продолжается.

Поэтому я как Наталья Дулина — против снятия санкций, я за то, чтобы эти люди вышли, но я не верю, что, выпустив всех этих людей и получив снятие санкций, Лукашенко не займется тем же самым. Мы это наблюдали уже раньше.

— А что тогда делать? Лукашенко, видимо, сейчас освободил вас авансом, чтобы теперь уже договориться о снятии санкций.

— Это первый шаг, и теперь он будет просить кофе в постель, потом игровую приставку, потом еще что-то. Очень неспокойно мне от этого. Как обывательница, я считаю, что пока за спиной или плечом к плечу у Лукашенко стоит Путин, то ему доверия не может быть. Лукашенко не настолько самостоятельный, и Путин будет его покрывать.

Я понимаю, что нужен торг, иначе мы вообще ничего не получим. Ну, пусть этим занимаются политики и специально обученные люди, а я как хитрый белорусский крестьянин из фольклора сейчас говорю: «Э-э-э, нет, я чего-то не верю, нельзя ему доверять, он надует, он обманет». Я не знаю, как надо делать, но я ему не верю — и все.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров