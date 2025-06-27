Экс-политзаключенная Наталья Дулина выступила против снятия санкций с режима Лукашенко 6 27.06.2025, 17:22

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Наталья Дулина

Репрессии в стране продолжаются.

Освобожденная в прошлую субботу во время визита в Минск спецпосланника президента США Кита Келлога бывшая политзаключенная Наталья Дулина дала интервью российской «Новой газете». В нем она высказалась на тему, стоит ли американцам заключать сделку с режимом об отмене наложенных на режим Лукашенко санкций в обмен на освобождение политзаключенных.

— Вы говорили, что американцы пообещали: последнее помилование — это «только начало, и таким образом будут пытаться вытащить всех». В New York Times писали о «большой сделке» — массовом освобождении политзаключенных в обмен на снятие части американских санкций. Это было бы правильно?

— Хочу начать с того, что я не политический аналитик. Как обычный человек, я считаю: снимать санкции в обмен на жизнь людей, которые сейчас содержатся [в колониях], — ошибочно. Это все равно что договариваться с людоедом, что он больше не будет есть людей. Договариваться, что он выпустит тех людей, которых он уже в холодильник положил, чтобы их съесть, и рассчитывать, что других людей он больше есть не будет.

Извините за пафос, но пока мы с вами разговариваем, процесс продолжается: один человек выходит оттуда, а пять — заходят. Возможно, сейчас больше людей получают «химию» — ограничение свободы, а не колонию, но все продолжается.

Поэтому я как Наталья Дулина — против снятия санкций, я за то, чтобы эти люди вышли, но я не верю, что, выпустив всех этих людей и получив снятие санкций, Лукашенко не займется тем же самым. Мы это наблюдали уже раньше.

— А что тогда делать? Лукашенко, видимо, сейчас освободил вас авансом, чтобы теперь уже договориться о снятии санкций.

— Это первый шаг, и теперь он будет просить кофе в постель, потом игровую приставку, потом еще что-то. Очень неспокойно мне от этого. Как обывательница, я считаю, что пока за спиной или плечом к плечу у Лукашенко стоит Путин, то ему доверия не может быть. Лукашенко не настолько самостоятельный, и Путин будет его покрывать.

Я понимаю, что нужен торг, иначе мы вообще ничего не получим. Ну, пусть этим занимаются политики и специально обученные люди, а я как хитрый белорусский крестьянин из фольклора сейчас говорю: «Э-э-э, нет, я чего-то не верю, нельзя ему доверять, он надует, он обманет». Я не знаю, как надо делать, но я ему не верю — и все.

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