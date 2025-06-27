C 1 июля в белорусских магазинах вводится изменение 3 27.06.2025, 17:37

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Новшество затронет как сотрудников на кассах, так и покупателей.

Начиная с 1 июля во всех магазинах страны станет обязательным сканирование специальных QR-кодов на товарах. Это новшество затронет как сотрудников на кассах, так и покупателей, использующих кассы самообслуживания. Как это скажется на покупателях? Разбиралось «Зеркало».

Почему ввели новую систему сканирования товаров

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) сообщили, что это общее нововведение во всех странах ЕАЭС — Армении, Казахстане, Кыргызстане и России. Это делается для «не допущения реализации покупателям фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных товаров».

Ради этого изменения торговлю обязали перейти на новое кассовое оборудование. Если в обычных кассах покупатель может не заметить разницу, то в кассах самообслуживания каждый лично встретится с новыми правилами.

Некоторые посетители сети «Евроопт» уже столкнулись с необходимостью сканировать QR-код на товаре (его еще называют DataMatrix) — причем не вместо штрихкода, а в дополнение к нему.

Как это будет работать?

Придя на кассу самообслуживания, покупателю надо будет сканировать как обычный штрих-код (GTIN), так и QR-код. «Отдельные модели кассового оборудования включают в себя функционал, предусматривающий возможность извлечения GTIN из средства идентификации. При использовании таких моделей считывать GTIN не требуется», — сообщили в МНС.

Это значит, что нет единого правила, когда надо дополнительно считывать код, а когда нет. Но в ведомстве уверяют, что касса самообслуживания сама предупредит о таком требовании.

Если специальный код не считывается, придется просить помощи консультанта или кассира.

В ведомстве уверяют, что переход к новой системе должен пройти «без последствий для покупателей». Однако сам факт того, что пробиваться будет не один код, а два, увеличивает продолжительность обслуживания покупателя на кассе.

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