Медведь выбежал на взлетно-посадочную полосу японского аэропорта 1 27.06.2025, 17:55

Пришлось отменить как минимум десять рейсов.

Инцидент произошел накануне днем в аэропорту японской префектуры Ямагата. Черный медведь выбежал из леса, чтобы побродить по территории взлетно-посадочной полосы. Зверь настолько умело скрывался от сотрудников аэропорта, что авиадиспетчерам пришлось отменить как минимум десять рейсов, пишет «Нож».

На кадрах с места видно, как автомобиль пытается прогнать медведя, отпугивая его мигалкой. Дикое животное быстро скрылось, однако, по предположениям руководство, зверь не ушел далеко.

«Учитывая ситуацию, мы не можем сейчас принимать самолеты», — объявил сотрудник аэропорта Ямагата Акира Нагаи.

Этим утром специалисты снова осмотрели территорию аэропорта, чтобы с полной уверенностью возобновить все полеты.

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