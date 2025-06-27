Медведь выбежал на взлетно-посадочную полосу японского аэропорта

Медведь выбежал на взлетно-посадочную полосу японского аэропорта1
- 27.06.2025, 17:55
Пришлось отменить как минимум десять рейсов.
Инцидент произошел накануне днем в аэропорту японской префектуры Ямагата. Черный медведь выбежал из леса, чтобы побродить по территории взлетно-посадочной полосы. Зверь настолько умело скрывался от сотрудников аэропорта, что авиадиспетчерам пришлось отменить как минимум десять рейсов, пишет «Нож».
На кадрах с места видно, как автомобиль пытается прогнать медведя, отпугивая его мигалкой. Дикое животное быстро скрылось, однако, по предположениям руководство, зверь не ушел далеко.
«Учитывая ситуацию, мы не можем сейчас принимать самолеты», — объявил сотрудник аэропорта Ямагата Акира Нагаи.
Этим утром специалисты снова осмотрели территорию аэропорта, чтобы с полной уверенностью возобновить все полеты.