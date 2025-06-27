закрыть
27 июня 2025, пятница, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведь выбежал на взлетно-посадочную полосу японского аэропорта

1
  • 27.06.2025, 17:55
Медведь выбежал на взлетно-посадочную полосу японского аэропорта

Пришлось отменить как минимум десять рейсов.

Инцидент произошел накануне днем в аэропорту японской префектуры Ямагата. Черный медведь выбежал из леса, чтобы побродить по территории взлетно-посадочной полосы. Зверь настолько умело скрывался от сотрудников аэропорта, что авиадиспетчерам пришлось отменить как минимум десять рейсов, пишет «Нож».

На кадрах с места видно, как автомобиль пытается прогнать медведя, отпугивая его мигалкой. Дикое животное быстро скрылось, однако, по предположениям руководство, зверь не ушел далеко.

«Учитывая ситуацию, мы не можем сейчас принимать самолеты», — объявил сотрудник аэропорта Ямагата Акира Нагаи.

Этим утром специалисты снова осмотрели территорию аэропорта, чтобы с полной уверенностью возобновить все полеты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Иранский урок для Лукашенко
Иранский урок для Лукашенко Валерий Карбалевич
Дай народу показания
Дай народу показания Ирина Халип
Союзники, спасенные добрым советом
Союзники, спасенные добрым советом Владимир Халип
Хватит откладывать решение
Хватит откладывать решение Гарри Каспаров